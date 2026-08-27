TNX, '다이 어나더 데이' 컴백…"사랑받을 자격 있는 팀임을 증명할 것"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 TNX가 한층 강렬하고 성숙해진 모습으로 돌아온다.

TNX는 27일 오후 6시 세 번째 디지털 싱글 '다이 어나더 데이(Die Another Day)'를 발표하고 컴백한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 TNX. [사진=피네이션] 2026.08.27 moonddo00@newspim.com

이번 컴백은 지난 1월 두 번째 디지털 싱글 '콜 미 백(CALL ME BACK)' 이후 약 7개월 만이다. 당시 청량하고 경쾌한 매력으로 팬들을 만났던 TNX는 이번 신곡을 통해 강렬한 일렉트릭 기타와 폭발적인 에너지를 앞세워 한층 강인해진 모습으로 변신한다.

'다이 어나더 데이'는 끝이 아닌 새로운 시작을 갈망하는 메시지를 담은 얼터너티브 팝 장르의 곡이다. 멤버 은휘가 작사에 참여했으며 라이언 전 프로듀서가 작곡에 힘을 보탰다. 어떤 시련이 와도 포기하지 않고 끝까지 밀어붙이겠다는 TNX의 굳은 의지를 담아냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = TNX 최태훈. [사진=피네이션] 2026.08.27 moonddo00@newspim.com

TNX는 이번 컴백을 앞두고 남다른 각오를 드러냈다. 최태훈은 "컴백 한 번 한 번이 소중한 만큼 이번 컴백 역시 최선을 다했다. 준비하는 과정부터 열정과 간절함으로 가득 채웠고, 저희가 어떤 마음으로 이번 컴백을 준비했는지 무대를 통해 보여드리겠다"고 밝혔다.

신곡 '다이 어나더 데이'에 대해서도 직접 설명했다. 은휘는 "'포기하지 않겠다'는 의미를 담은 곡이다. 어떤 시련이 와도 절대 포기하지 않겠다는 선언 같은 것"이라며 "신곡을 통해 저희가 그동안 겪어왔던 상황에 대한 솔직한 마음을 모두 털어놓고, 다시 앞으로 나아가고 싶었다"고 밝혔다.

천준혁은 "강렬한 기타 리프와 드럼 비트로 이루어진 얼터너티브 팝 장르의 곡"이라며 "끝이라고 느껴지는 순간이 와도 뒤를 돌아보지 않고 절실함에 미칠 정도로 끝까지 밀어붙이겠다는 메시지를 담았다. 절대 무너지지 않겠다는 그 열정을 기억해 주셨으면 좋겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = TNX 장현수. [사진=피네이션] 2026.08.27 moonddo00@newspim.com

특히 은휘는 이번에도 작사에 참여해 TNX의 진솔한 이야기를 가사에 녹여냈다. 은휘는 "가사의 가장 큰 포인트는 멤버들이 자신의 파트에서 본인의 이야기를 한다는 거다"라며 "가사 작업을 하면서 싸이 대표님과 많은 이야기를 나눴고, 결국 멤버들의 감정 하나하나가 모두 드러났으면 좋겠다는 결론이 나왔다"고 설명했다. 이어 "자신이 겪었던 일과 느꼈던 감정들을 자신의 목소리로 부를 수 있도록 파트를 나눠서 작업했다"고 덧붙였다.

오성준은 "가사가 정말 매력적이라고 생각한다. 휘 형이 가사 작업을 할 때 각각의 멤버가 어떤 가사를 불렀을 때 가장 잘 어울릴지 고민을 많이 했는데 그 부분이 이번 곡의 중요한 포인트라고 생각한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = TNX 천준혁. [사진=피네이션] 2026.08.27 moonddo00@newspim.com

이번 컴백을 준비하며 팀으로서도 성장했다. 최태훈은 "멤버 개개인이 마인드나 실력적으로 많이 성장했다고 느낀다. 무엇보다 이번 컴백을 준비하는 과정이 팀으로서 한층 더 단단해지는 계기가 됐다고 생각한다"고 전했다. 천준혁은 "이번 컴백을 준비하면서 라이브 실력과 춤 실력이 모두 많이 늘었다고 생각한다"고 밝혔다.

소속사 대표 싸이의 조언도 멤버들에게 큰 힘이 됐다. 최태훈은 "이번 컴백을 준비하면서 대표님께서 가장 강조하셨던 건 라이브 퍼포먼스였다"며 "'무대 위에서 죽었다고 생각하고 노래하고 춤춰보자'라는 말씀을 해주셨는데, 그 말을 듣고 '그래, 못 할 게 뭐 있겠어'라는 마음으로 임하게 됐다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = TNX 은휘. [사진=피네이션] 2026.08.27 moonddo00@newspim.com

장현수는 "저희가 '정말 잘해야 한다'고 생각하고 미친 듯이 연습하고 대표님께 보여드렸을 때, '잘한다, 멋있다'라고 말씀해 주셨다"며 "그 한마디가 정말 큰 힘이 됐다"고 말했다.

은휘는 랩 메이킹과 관련한 싸이의 칭찬도 공개했다. 그는 "랩 메이킹을 두 번 정도 완전히 갈아엎고, 드디어 최종 버전을 보내드렸을 때 대표님께서 정말 마음에 들어 하셨다"며 "이번 랩 데모를 들으시고 '진짜 좋다. 네가 우리 회사 와서 한 랩 중에 제일 좋은 것 같다'라고 말씀해 주셨다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = TNX 오성준. [사진=피네이션] 2026.08.27 moonddo00@newspim.com

이번 활동을 통해 이루고 싶은 목표도 분명했다. 천준혁은 "많은 분들께 저희 TNX의 탄탄한 라이브 실력과 퍼포먼스, 그리고 음악성을 제대로 보여드리고 싶다"고 밝혔다. 은휘는 "안 될 거라고 생각했던 사람들이 틀렸다는 걸 보여주는 게 목표다. TNX가 충분히 사랑받을 자격이 있는 그룹이라는 걸 보여드리고 싶다"고 말했다.

오성준은 "정말 제목처럼 '끝이 아니라 또 다른 시작'이 되는 것이 목표다"라며 "TNX가 그동안 겪어왔던 것들을 솔직하게 표현하면서, 이번 활동을 통해 또 다른 시작을 만들어가고 싶다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 TNX. [사진=피네이션] 2026.08.27 moonddo00@newspim.com

끝으로 팬들을 향한 감사 인사도 잊지 않았다. 최태훈은 "오랫동안 기다려줘서 정말 고맙다. 저희의 열정과 진심을 무대로 보여드리겠다"고 전했다. 장현수는 "THX(땡스) 여러분들이 기다려주신 시간들이 아깝지 않도록 정말 멋진 무대 보여드릴 테니까 기대해달라"고 밝혔다.

천준혁은 "항상 저희를 응원해 주고 사랑해 주고 기다려줘서 정말 고맙다. 그리고 지금까지 모든 순간들을 함께해 줘서 고맙다"고 말했다.

moonddo00@newspim.com