韩自主研发运载火箭"世界号"10月7日进行第五次发射

纽斯频通讯社世宗8月27日电 韩国宇宙航空厅27日宣布，韩国自主研发运载火箭"世界号"第五次发射时间定为10月7日。这将是"世界号"继2025年11月第四次发射后，时隔约11个月再次升空。

27日，韩国自主研制的运载火箭"世界号"在民间企业主导下成功发射，这意味着韩国航天产业正式进入"新太空时代"。【图片=纽斯频通讯社】

韩国宇宙航空厅当天在庆尚南道泗川市举行第一次发射管理委员会会议，综合审议"世界号"五号机、搭载卫星以及罗老宇宙中心发射台和跟踪系统等准备情况，同时评估天气、空间环境及空间物体碰撞可能性等发射条件，确定10月7日为发射预定日期。为应对天气等突发因素可能导致的日程调整，发射备用期设定为10月8日至14日。

根据计划，发射时间为中午12时23分至下午1时23分。考虑到主载荷超小型集群卫星承担高频、高精度监视以及国家安全和灾害应对任务，发射窗口设在上述时段。具体发射时间将在发射当天最终确定。

此次发射将搭载15颗卫星，为"世界号"历次发射中数量最多的一次，包括5颗超小型集群卫星和10颗立方体卫星。韩国此次也将首次执行集群卫星入轨任务。

目前，位于韩国全罗南道高兴郡的罗老宇宙中心正在进行"世界号"各级箭体组装、火药类物质装载等运载火箭总装工作。5颗超小型集群卫星已于24日运抵宇宙中心，正在装载前接受功能检查；10颗立方体卫星预计于31日前运抵。

罗老宇宙中心发射台、跟踪系统等地面设施的性能确认试验已经完成。韩国宇宙航空厅表示，将在发射前持续开展检查，确保相关设施保持最佳状态。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社