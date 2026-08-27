首尔7月接待外国游客161万人次 创单月历史新高

纽斯频通讯社首尔8月27日电 韩国首尔市政府27日发布数据显示，今年7月到访首尔的外国游客达到161万人次，创按月统计历史新高。同期外国游客信用卡消费额连续4个月破1万亿韩元（约合人民币48.7亿元），首尔旅游业呈现游客数量和消费规模同步增长态势。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

具体来看，7月外国游客信用卡消费额为1.0707万亿韩元，同比增长69.7%。今年4月外国游客消费额首破1万亿韩元，此后连续4个月保持在1万亿韩元以上。1月至7月外国游客累计消费额为6.688万亿韩元，同比增长58.7%。

外国游客消费结构也在发生变化。1月至7月，购物、医疗及康养、餐饮分别占外国游客消费的46.4%、24.4%和13.1%。其中，医疗旅游消费同比增长63.9%，普通餐饮业消费同比增长56.4%。

从客源看，中国游客最多。7月来自中国的游客约60万人次，占37.1%；日本游客约25万人次，占15.8%；台湾地区游客约20万人次，占12.4%；美国游客约12万人次，占7.2%。

今年1月至7月，首尔累计接待外国游客983万人次，比去年同期的811万人次增加21.3%。

首尔市表示，将把外国游客增长势头进一步转化为旅游业质量提升，推进"3·3·7·7首尔旅游未来愿景"。

该愿景提出，到2030年实现年接待外国游客3000万人次、游客人均消费300万韩元、平均停留7天、游客再访率70%的目标。

首尔市计划扩大医疗及康养、美食、美容等高附加值旅游项目，并将各地旅游资源与夜间旅游相结合，延长游客停留时间和消费时间，推动旅游消费向首尔全市扩展。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社