두산에너빌리티, 네팔 홍수 현장 대응본부 가동…한국인 직원 5명 연락 두절

AI 핵심 요약beta
- 두산에너빌리티는 27일 네팔 홍수로 직원 5명과 연락이 끊겼다.
- 라수와 지역 공사 현장서 한국인 15명 중 5명이 실종 상태다.
- 회사는 비상대책본부를 꾸려 수색·구조 지원에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 네팔 라수와 지역 홍수 피해가 확산한 가운데 현지 수력발전소 건설 현장에서 근무하던 두산에너빌리티 직원 5명의 연락이 끊겼다.
두산에너빌리티는 26일 오전 9시 30분께(현지시간) 네팔 라수와 지역에서 발생한 대규모 홍수로 EPC 공사를 수행 중인 어퍼트리슐리-1 수력발전소 건설 현장 일부 직원과 연락이 닿지 않고 있다고 27일 밝혔다.
이 현장에 근무하는 두산에너빌리티 한국인 직원은 모두 20명이다. 재해 당시 현장에 있던 15명 가운데 5명은 현재까지 연락이 되지 않는 것으로 파악됐다.
회사는 사고 직후 비상대책본부를 구성하고 현지 상황을 확인하고 있다. 정연인 대표이사를 포함한 현장대응팀도 네팔 현지에 파견할 예정이다.
비상대책본부는 관계 당국과 사업 관계자 등과 협력해 연락 두절 직원의 소재 파악과 수색·구조 활동을 지원할 방침이다.
두산에너빌리티 관계자는 "연락이 닿지 않는 직원들이 무사히 가족에게 돌아오기를 바란다"며 "상황 파악과 사고 수습에 집중하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com