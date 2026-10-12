[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...中 반도체 추격에 마이크론 2% 급락

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 12일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 주요 반도체주가 혼조세를 보이고 있다.

중국 메모리 반도체업체 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 차세대 D램 기술 개발에서 진전을 이뤘다는 소식에 미국과 한국의 메모리 반도체주가 동반 하락하고 있다. 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따른 수요 기대가 여전하지만 중국 업체들의 기술 추격과 AI 투자 수익성에 대한 우려가 투자 심리를 압박하는 모습이다.

마이크론테크놀로지(MU)는 개장 전 거래에서 2.1% 하락하고 있으며 어드밴스트마이크로디바이시스(AMD)와 인텔(INTC)도 각각 0.6%, 1% 떨어지고 있다. 브로드컴(AVGO)은 0.3% 하락한 반면 엔비디아(NVDA)는 0.1% 상승하며 보합권에서 움직이고 있다.

미국 반도체 상장지수펀드(ETF)인 아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)도 개장 전 거래에서 1.5% 하락하고 있다. 지난주 약 5% 떨어지며 최근 한 달 사이 가장 부진한 주간 성적을 기록한 데 이어 약세가 이어지는 모습이다.

이번 주에는 네덜란드 반도체 장비업체 ASML과 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만 TSMC의 실적 발표가 예정돼 있다. 시장에서는 두 회사의 실적과 향후 전망을 통해 AI 데이터센터 투자 확대가 실제 반도체 수요 증가로 이어지고 있는지 확인할 것으로 예상된다.

미국 캘리포니아주 산타클래라에 있는 엔비디아 본사 [사진=블룸버그통신]

◆ 마이크론 2% 하락…中 CXMT 차세대 D램 기술 진전에 경쟁 우려

마이크론테크놀로지는 개장 전 거래에서 2.1% 하락하고 있다.

중국 CXMT가 차세대 D램 기술 개발에서 진전을 이뤘다고 발표하면서 글로벌 메모리 반도체 시장의 경쟁이 한층 치열해질 수 있다는 우려가 커진 영향이다.

CXMT는 메모리 셀 면적을 줄여 저장 밀도를 높일 수 있는 이른바 '4F²' 구조의 차세대 메모리 기술 개발을 추진하고 있다. 연말까지 해당 기술을 적용한 고용량 메모리 제품을 선보일 계획이다.

이 기술은 동일한 면적의 반도체 칩에 더 많은 데이터를 저장할 수 있도록 해 생산 효율성과 원가 경쟁력을 높일 수 있다는 점에서 주목받고 있다.

중국 업체의 기술 추격 소식에 한국 메모리 반도체주도 약세를 보였다. 삼성전자는 이날 한국 증시에서 4.4% 하락했으며 SK하이닉스도 4%대 떨어졌다. 미국에 상장된 SK하이닉스 관련 종목도 개장 전 거래에서 하락했다.

AI 데이터센터 투자 확대에 힘입어 메모리 반도체 수요가 빠르게 증가하고 있지만, 중국 업체들이 첨단 메모리 시장에서 경쟁력을 확보할 경우 기존 업체들의 시장점유율과 가격 결정력에 부담을 줄 수 있다는 우려가 반영된 것으로 풀이된다.

◆ 엔비디아 보합권·AMD 0.6% 하락…AI 투자 수익성 우려 지속

엔비디아는 개장 전 거래에서 0.1% 상승하며 보합권에서 움직이고 있다.

반면 AMD는 0.6% 하락하고 있으며 인텔도 1% 떨어지고 있다. 브로드컴 역시 0.3% 하락하는 등 주요 AI 반도체주 사이에서도 주가 흐름이 엇갈리고 있다.

지난주 반도체주는 오픈AI의 매출 전망과 대규모 AI 인프라 투자에 대한 우려가 부각되면서 약세를 보였다. 특히 AI 기업들의 실제 매출 증가 속도가 막대한 데이터센터 투자 규모를 뒷받침할 수 있을지에 대한 의문이 제기됐다.

AI 인프라 투자 확대에 따른 반도체 수요 기대는 여전히 높지만, 높은 밸류에이션과 자금 조달 부담에 대한 경계심도 이어지고 있다.

이에 따라 투자자들은 AI 반도체 기업들의 실적뿐 아니라 주요 고객사들의 투자 계획과 실제 수익 창출 능력에도 주목하고 있다.

◆ TSMC·ASML 실적 발표 임박…AI 반도체 수요 가늠할 시험대

이번 주 반도체 시장의 최대 관심사는 TSMC와 ASML의 실적 발표다.

TSMC는 오는 15일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 앞서 공개한 9월 및 3분기 매출이 시장 예상을 웃돈 가운데 투자자들은 첨단 반도체 수요와 향후 설비투자 전망에 주목하고 있다.

특히 엔비디아와 AMD 등 주요 AI 반도체 기업들이 생산을 위탁하는 TSMC의 실적은 글로벌 AI 반도체 수요를 가늠할 핵심 지표로 꼽힌다.

네덜란드 반도체 장비업체 ASML의 실적 발표도 예정돼 있다. 시장에서는 첨단 반도체 생산에 필수적인 극자외선(EUV) 노광장비 수요와 신규 수주 동향을 통해 글로벌 반도체 업체들의 설비투자 의지를 확인할 전망이다.

지난주 반도체주가 큰 폭으로 하락한 상황에서 두 회사의 실적과 향후 전망이 업종 전반의 투자 심리를 좌우할 가능성이 있다.

◆ 샌디스크·메모리 관련주 동반 약세…중국발 경쟁 압력 확산

미국 메모리·데이터 저장장치 관련 기업들도 개장 전 거래에서 일제히 하락하고 있다.

샌디스크(SNDK)는 1.8% 안팎 떨어지고 있으며 씨게이트테크놀로지(STX)와 웨스턴디지털(WDC)도 각각 1%대 약세를 보이고 있다.

중국 CXMT의 차세대 메모리 기술 개발 소식이 글로벌 메모리 시장의 경쟁 심화 우려를 자극하면서 관련 종목 전반으로 매도세가 확산하는 모습이다.

다만 CXMT가 개발 중인 기술은 D램 분야인 만큼 낸드플래시와 데이터 저장장치 업체들의 주가 하락을 모두 직접적인 경쟁 영향으로 해석하기는 어렵다.

시장에서는 AI 데이터센터 확대로 메모리와 데이터 저장장치 수요가 늘어나는 가운데 중국 업체들의 생산능력 확대가 향후 공급과 가격에 어떤 영향을 미칠지 주목하고 있다.

◆ 국제유가 100달러 웃돌아…물가지표·실적 발표에 주목

거시경제 환경도 반도체주에 부담으로 작용하고 있다.

국제유가는 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아와 우크라이나 간 에너지 시설 공격 중단 합의를 발표한 이후에도 중동 지역의 공급 차질 우려가 이어지면서 높은 수준을 유지하고 있다.

브렌트유 선물 가격은 배럴당 105~106달러 수준에서 움직이고 있다. 사우디아라비아 리야드 국제공항에 대한 공격 등 중동 지역의 긴장이 지속되면서 원유 공급 불안이 쉽게 해소되지 않는 모습이다.

유가 상승은 인플레이션 압력을 높여 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 정책에 영향을 줄 수 있다. 특히 높은 금리는 미래 성장 기대가 주가에 크게 반영되는 AI·반도체 기업들의 밸류에이션에 부담으로 작용한다.

미국 국채 현물시장은 이날 콜럼버스데이로 휴장한 가운데 투자자들은 이번 주 발표될 9월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI), 소매판매 지표에 주목하고 있다.

시장에서는 이번 주 본격화하는 미국 기업들의 3분기 실적 발표가 반도체주의 향방을 가를 주요 변수가 될 것으로 보고 있다.

특히 TSMC와 ASML의 실적을 통해 AI 인프라 투자 확대가 실제 반도체 수요와 기업 이익 증가로 이어지고 있는지 확인하려는 움직임이 강해질 전망이다.

이에 따라 이날 반도체주는 중국 업체의 기술 추격에 따른 메모리 시장의 경쟁 심화 우려로 대체로 약세를 보이는 가운데, 주요 기업들의 실적 발표와 미국 물가지표를 앞두고 신중한 흐름을 이어가고 있다.

koinwon@newspim.com