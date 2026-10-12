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뉴욕증시 프리뷰, 주가 선물 혼조…유가 106달러 돌파에 CPI·은행 실적 촉각

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕증시 선물이 12일 혼조세를 보이며 관망했다.
  • 중동 긴장에 유가가 뛰어 인플레이션 우려를 키웠다.
  • 이번 주 CPI·은행 실적이 증시 향방을 좌우한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중동 긴장에 국제유가 다시 상승…러시아·우크라이나 '에너지 휴전' 효과 의문
美 9월 CPI·PPI 발표, 대형 은행 실적 시즌 개막…연준 금리 전망 분수령

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 12일(현지시간) 뉴욕증시의 주요 주가지수 선물이 혼조세를 보이고 있다. 국제유가가 중동 지역의 군사적 긴장으로 다시 상승한 가운데 투자자들은 이번 주 예정된 미국의 물가 지표와 주요 은행들의 3분기 실적 발표를 앞두고 관망하는 모습이다.

인공지능(AI) 관련 기술주 강세에 힘입어 뉴욕증시가 지난주 상승세를 이어갔지만, 국제유가와 미 국채 금리의 동반 상승이 기업 실적과 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책에 미칠 영향을 둘러싼 경계감은 여전하다.

미 동부시간 오전 8시 40분(한국 시간 오후 9시 40분) 기준 다우존스30산업평균지수 선물은 105포인트(0.20%) 상승했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 선물은 0.09% 오른 반면, 나스닥100지수 선물은 0.15% 하락했다.

뉴욕증시의 3대 주요 지수는 지난주 모두 상승했다. 다우지수와 S&P500지수는 최근 3주 가운데 두 번째 주간 상승을 기록했으며, 나스닥종합지수는 4주 연속 올랐다. AI 투자 확대에 따른 기업 실적 개선 기대와 연준의 추가 금리 인상 우려 완화가 투자 심리를 뒷받침했다.

미국 뉴욕증권거래소 트레이더 [사진=블룸버그통신]

국제유가 다시 상승…중동 긴장에 인플레이션 우려

이날 시장의 주요 변수는 국제유가다.

국제유가는 러시아산 디젤(경유) 공급 확대 기대에 장 초반 하락했지만, 중동 지역의 군사적 긴장이 고조되면서 상승 전환했다.

로이터통신에 따르면 12일 브렌트유 선물은 장중 1.6% 상승한 배럴당 106.34달러로 약 2주 만의 최고 수준을 기록했다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 1.7% 오른 배럴당 93.38달러에 거래됐다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 러시아와 우크라이나가 상대국 에너지 시설에 대한 공격을 중단하기로 합의했다고 발표했다. 그러나 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아가 이미 휴전을 위반했다고 주장했다.

중동 지역의 상황도 불안하다. 이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군이 사우디아라비아 리야드 국제공항을 잇달아 공격해 다수의 사상자가 발생한 가운데 트럼프 대통령은 사우디아라비아의 후티 반군 보복 공격에 미국이 동참하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

IG의 수석 시장 애널리스트 크리스 보챔프는 "트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 합의가 유가를 낮추는 데 도움이 될 수 있다는 기대는 후티 반군과의 갈등이 다시 격화하면서 상쇄됐다"고 말했다.

그는 "이번 주에는 기업 실적이 시장을 움직이는 핵심 요인이 되겠지만, 유가 관련 뉴스가 계속해서 주요 헤드라인을 장식하며 투자 심리에 상당한 부담을 줄 것"이라고 전망했다.

유가 상승은 미국의 인플레이션 전망에도 부담을 주고 있다. 이달 초 미 국채 금리가 24년 만의 최고 수준까지 치솟은 것도 에너지 가격 상승으로 물가 압력이 장기화할 수 있다는 우려 때문이다.

미 국채시장은 이날 콜럼버스 데이를 맞아 휴장하지만, 주식시장과 외환시장은 정상적으로 운영된다.

지난 8일(현지시간) 예멘 친이란 후티 반군이 사우디아라비아 킹 칼리드 국제공항을 공격한 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

14일 美 CPI 발표…10월 금리 인상 확률 19%

이번 주 투자자들의 관심은 미국의 9월 물가 지표에 집중될 전망이다.

14일에는 9월 소비자물가지수(CPI), 15일에는 생산자물가지수(PPI)가 각각 발표된다. 15일에는 9월 소매판매와 주간 신규실업수당 청구건수도 공개된다.

로이터가 인용한 시장 전망에 따르면 에너지 가격 상승 영향으로 9월 전체 CPI는 전년 동기 대비 3.7% 상승할 것으로 예상된다. 전월 대비 상승률은 0.6%로 전망된다.

식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전년 동기 대비 2.5%, 전월 대비 0.2% 상승할 것으로 예상된다.

최근 발표된 미국의 물가와 고용 지표가 예상보다 약하게 나오면서 연준의 추가 금리 인상 가능성은 낮아졌다.

시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 시장은 연준이 이달 기준금리를 인상할 확률을 19%로 반영하고 있다.

다만 국제유가가 높은 수준을 유지할 경우 물가 상승 압력이 다시 확대되면서 연준의 통화정책 운신 폭이 좁아질 수 있다는 우려도 나온다.

이번 주에는 연준 주요 인사들의 발언도 이어진다. 크리스토퍼 월러 연준 이사와 미셸 보우먼 금융감독 담당 부의장, 토머스 바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재 등이 연설에 나설 예정이다.

특히 15일에는 케빈 워시 연준 의장이 방콕에서 열리는 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회에서 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재와 대담할 예정이다.

연준 공식 일정에 따르면 대담은 미 동부시간 15일 오후 11시 30분, 한국 시간으로는 16일 낮 12시 30분에 진행된다.

대담 주제는 '세계 경제를 재편하는 요인들(The Forces Reshaping the Global Economy)'로, 시장에서는 연준의 향후 통화정책 방향과 인플레이션에 대한 평가를 가늠할 수 있을지 주목하고 있다.

美 3분기 실적 시즌 개막…S&P500 기업 이익 30% 증가 전망

이번 주부터 본격화하는 미국 기업들의 3분기 실적 발표도 증시 방향을 결정할 주요 변수다.

13일 웰스파고(WFC), 골드만삭스(GS), 씨티그룹(C), JP모건체이스(JPM) 등 대형 은행들이 실적을 발표한다. 이어 14일에는 모건스탠리(MS), 뱅크오브아메리카(BAC), 블랙록(BLK) 등의 실적이 공개된다.

기업들의 이익 전망은 낙관적이다.

LSEG IBES 자료에 따르면 S&P500 기업들의 3분기 이익은 전년 동기 대비 30.6% 증가할 것으로 예상된다. 팩트셋의 전망치는 29.6%로, 전망대로라면 S&P500 기업들은 3개 분기 연속 25% 이상의 이익 증가율을 기록하게 된다.

AI 데이터센터 구축 확대와 주요 기술기업들의 실적 개선이 전체 기업 이익 증가세를 이끌고 있다는 분석이다.

다만 투자자들은 실적 수치 자체보다 경영진의 향후 전망에 더 주목할 것으로 보인다.

국제유가와 차입 비용이 높은 수준을 유지하면서 기업들이 늘어난 비용을 소비자에게 전가하고 이익률을 방어할 수 있을지가 중요해졌기 때문이다.

킬리 가벨리 스몰캡 배당펀드의 포트폴리오 매니저 브라이언 레너드는 "투자자들은 기업들이 현재 상황을 견뎌낼 수 있는지, 비용 상승분을 전가하면서 이익률을 계속 높일 수 있는지, 앞으로의 상황이 최근보다 나아질 수 있는지에 집중하고 있다"고 말했다.

에드워드존스의 수석 글로벌 전략가 안젤로 쿠르카파스는 AI 관련 일부 초대형 기술주가 시장 상승을 주도하고 있지만, 기업 이익 증가세가 지속되는 한 강세장이 이어질 여지가 있다고 평가했다.

그는 "시장 사이클이 성숙하면서 조정 위험이 커지고 있지만, 기업 이익이 증가하고 있고 연준이 급격한 긴축보다는 완만한 속도 조절에 나설 수 있다는 점은 강세장이 더 이어질 가능성을 시사한다"고 말했다.

세일즈포스 로고 [사진=블룸버그통신]

세일즈포스 4% 상승…아이렌·바이오젠도 강세

개장 전 개별 종목 중에서는 ▲세일즈포스(CRM)가 4% 넘게 상승했다.

뱅크오브아메리카 글로벌리서치가 세일즈포스에 대한 투자 의견을 '시장수익률 하회'에서 '매수'로 두 단계 상향 조정한 영향이다. 뱅크오브아메리카는 AI가 세일즈포스의 사업을 위협하기보다 고객들의 소프트웨어 의존도를 더욱 높일 것으로 전망했다.

데이터센터 기업 ▲아이렌(IREN)도 강세를 보였다. 기술 전문매체 디인포메이션이 AI 기업 앤스로픽이 아이렌과 다년간의 클라우드 서비스 계약을 체결했다고 보도한 데 따른 것이다.

태양광 기업 ▲퍼스트솔라(FSLR)는 트루이스트의 투자 의견 상향 조정에 4% 넘게 올랐다. 트루이스트는 향후 태양광 시장의 성장과 견조한 수요, 퍼스트솔라의 가격 결정력을 긍정적으로 평가했다.

▲바이오젠(BIIB)도 JP모간이 투자 의견을 '중립'에서 '비중 확대'로 상향 조정하면서 약 3% 상승했다. JP모간은 2027년 예정된 여러 임상시험 결과 발표가 주가 상승의 촉매제가 될 것으로 예상했다.

장난감 제조업체 ▲마텔(MAT)은 인수 가능성을 둘러싼 관측과 시포트 리서치 파트너스의 투자 의견 상향에 1% 넘게 올랐다.

이날 아시아 증시는 엇갈렸다. 한국 코스피지수는 3.65%, 코스닥지수는 4.83% 급락했다. 중국 CSI300지수도 0.68% 하락한 반면 호주 S&P/ASX200지수는 0.76% 상승했다. 일본 증시는 공휴일로 휴장했다.

koinwon@newspim.com

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李지지율 35.2% 2주연속 하락…국힘 41% 민주 35% [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 2주 연속 하락해 35.2%를 기록했다는 여론조사가 12일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6∼8일 전국 18세 이상 1504명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 지난주보다 2.2%포인트(p) 내린 35.2%였다. 부정평가는 61.4%로 전주 대비 1.6%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다. 리얼미터는 "조희대 대법원장과의 사법부 독립성 논란과 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발에 따른 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되면서 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다"고 분석했다. 이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 연령대별로 살펴보면 각각 3.1%p, 2.1%p 오른 20대(27.3%)와 30대(31.3%)를 제외한 전 연령대에서 하락세가 나타났다. 지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 35.7%, 국민의힘은 41.3%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 7.0%p 떨어졌고, 국민의힘은 2.9%p 오르면서 지지율이 역전됐다. 다만 양당 간 격차는 5.8%p로 여전히 오차범위(±3.1%p) 내다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "조 대법원장의 법사위 충돌 및 탄핵 추진 논란, 수사권 개편을 둘러싼 조국혁신당과의 갈등, 수도권 부동산 전월세 불안 등 악재가 겹치면서 진보층과 40대를 중심으로 지지층이 이탈해 상당 폭 하락한 것으로 풀이된다"고 설명했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "국정감사 초반 DMZ 지뢰 폭발 사태 등 안보 이슈와 조 대법원장 증언 채택 및 탄핵 공방 등을 통해 대여 공세를 강화한 데다 농지 전수조사·대미투자 등 정부 정책 논란까지 겹치면서 정부·여당에 대한 비판 여론의 반사이익을 얻어 지지율이 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 1.1%p 오른 6.3%를 기록했다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 11.0%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p, 응답률은 2.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.6%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-12 10:10
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정의선 취임 6년, 로봇 상용화 눈앞 [서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 오는 14일 취임 6주년을 맞는 가운데 미래 성장동력으로 추진해 온 로봇 사업이 상용화를 향한 시험대에 올랐다. 현대차그룹은 2028년 미국 자동차 공장에 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'를 투입하고 연간 3만대 규모의 생산능력을 확보할 계획이다. 자동차 제조를 넘어 로봇과 인공지능(AI)을 결합한 피지컬 AI 기업으로 사업 영역을 넓히겠다는 전략이다. 관건은 수익성이다. 보스턴다이내믹스는 2021년 현대차그룹에 인수된 이후 지난해까지 약 1조7000억원의 누적 손실을 기록했다. 로봇 상용화 기대에 기업가치가 높아지고 있지만 실제 투자금 회수와 자동차 생산성 개선으로 이어지는지는 아직 검증되지 않았다. 특히 보스턴다이내믹스의 지분이 정 회장 개인과 현대차·기아 등 여러 주체에 나뉘어 있어 로봇 사업의 성장과 현대차 주주가 얻는 경제적 이익을 구분해 평가해야 한다는 지적이 나온다. [인포그래픽=챗GPT] 2026.10.12  ◆ 그룹의 로봇 가치, 현대차 주주 몫과는 다르다 12일 자동차 업계에 따르면 현대차그룹의 로봇 전략은 보스턴다이내믹스를 중심으로 구체화하고 있다. 정 회장 취임 직후인 2020년 12월 인수를 결정한 뒤 2021년 6월 지배지분 80% 인수를 마무리했다. 당시 정 회장도 개인 자금을 투입해 지분 20%를 확보했다. 이후 추가 출자 등을 거치며 지분 구조가 달라졌다. 지난 7월 잔여 지분 인수 추진 당시 보스턴다이내믹스 지분은 HMG글로벌 56.4%, 정 회장 22.6%, 현대글로비스 11.25%, 소프트뱅크 9.65%로 보도됐다. HMG글로벌은 현대차와 기아, 현대모비스가 참여한 투자법인이다. HMG글로벌 지분은 현대차 49.5%, 기아 30.5%, 현대모비스 20%로 구성됐다. 이를 적용하면 당시 현대차의 HMG글로벌 경유 보스턴다이내믹스 간접 지분은 약 27.9%다. HMG글로벌이 보유한 지분 56.4%에 현대차의 출자 비율 49.5%를 곱한 수치다. 소프트뱅크 잔여 지분을 기존 보유 비율에 따라 배분하면 HMG글로벌 62.5%, 정 회장 25%, 현대글로비스 12.5%로 조정되는 구조다. 이 경우 현대차의 HMG글로벌 경유 간접 지분은 약 30.9%로 높아진다.  그룹이 보스턴다이내믹스 지분을 모두 확보하더라도 로봇 사업의 성과를 현대차가 독차지하는 것은 아니다. 정 회장과 기아·현대모비스·현대글로비스도 투자한 만큼 성과는 여러 주주에게 나뉜다. 현대차 주주에게 중요한 것은 '그룹의 로봇 기업'이라는 간판보다 현대차가 투입한 돈에 비해 얼마의 수익을 거둘 수 있느냐다. ◆ 로봇 팔아 버는 돈과 공장에서 아끼는 돈 현대차가 로봇 사업에서 기대하는 효과는 크게 두 가지다. 보스턴다이내믹스가 외부 판매를 늘려 투자 가치를 높이는 것과 자동차 공장에 로봇을 투입해 생산비를 낮추는 것이다. 현대차와 기아·현대모비스 등 계열사에는 로봇의 기술력을 실제 생산 현장의 수익성 개선으로 연결하는 일이 핵심 과제다. 주주 입장에서도 로봇의 성능 못지않게 투자비를 얼마나 빨리 회수하고 생산비를 얼마나 줄일 수 있는지가 중요하다.  첫 번째는 로봇 기업의 성장이다. 외부 고객에게 로봇을 판매하고 유지보수·서비스 사업을 확대해 수익성을 높이면 투자 지분의 가치도 커질 수 있다. 그러나 기업가치 상승이 현대차의 현금 유입이나 배당 재원 증가를 뜻하지는 않는다. 실제 이익 귀속과 현금 회수는 지분 구조와 배당, 지분 매각 여부 등에 따라 달라진다. 현재는 성장 기대와 실적 사이의 간극도 크다. 로이터는 지난 9월 현대글로비스 공시를 인용해 보스턴다이내믹스가 지난해 5284억원의 손실을 냈으며, 2021~2025년 누적 손실은 약 1조7000억원에 달한다고 보도했다. 로봇 사업의 성장 기대와 별개로 대규모 손실이 이어지는 상황이다. 보스턴다이내믹스는 최근 아마존의 AI 사업을 이끌었던 로히트 프라사드를 최고경영자(CEO)로 영입했다. 기술 개발을 넘어 로봇 상용화와 수익 모델 구축으로 이어질지가 관심사다. 두 번째는 자동차 생산의 효율 개선이다. 이를 위해 보스턴다이내믹스는 지난달 21일(현지시간) 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 '로보틱스 메타플랜트 응용 센터(RMAC)'를 열고 본격 운영에 들어갔다. 현대차그룹은 2028년 HMGMA에 아틀라스를 투입해 부품을 생산 순서에 맞춰 분류·배치하는 서열작업부터 맡길 계획이다. 2030년에는 부품 조립 등으로 적용 범위를 넓힌다. 이때 현대차가 얻는 효과는 로봇 판매 이익이 아니라 자동차를 만드는 과정에서 발생한다. 반복 작업을 안정적으로 수행하고 무거운 부품을 옮기는 부담을 줄이면 생산성과 작업 안전성을 높일 수 있다. 다만, 로봇 투입 자체를 비용 절감으로 단정하기는 어렵다. 도입 가격과 유지보수비, 생산라인 변경 비용을 고려한 뒤에도 작업시간 단축과 품질 개선 효과가 이를 웃돌아야 한다. 현대차 주주 관점에서는 로봇을 몇 대 배치했는지보다 차량 한 대당 생산비와 공정 가동률이 얼마나 개선되는지가 중요하다. 지난해 3월 정의선 현대차그룹 회장이 미국 조지아주 소재의 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 준공식에서 언론과 인터뷰하고 있는 모습. [사진=현대차그룹] ◆ 3만대 생산능력보다 중요한 '투자 회수' 현대차그룹은 2028년까지 연간 3만대 규모의 로봇 생산능력을 확보할 계획이다. 생산능력은 실제 생산량이나 판매량과 다르다. 규모의 경제를 통해 원가 경쟁력을 확보하려면 그룹 내부 수요뿐 아니라 외부 고객의 구매도 뒷받침돼야 한다. 정 회장의 로봇 전략은 자동차 제조 역량을 새로운 사업으로 확장한다는 점에서 의미가 있다. 현대차그룹은 생산시설과 제조 데이터, 현대모비스의 부품 기술, 현대글로비스의 물류 역량을 결합해 로봇 사업을 키우고 있다. 자동차 공장은 로봇의 실제 작업 능력을 검증하는 현장이자, 초기 수요처가 될 수 있다. 다만, 그룹 차원의 사업 확장과 현대차의 주주가치는 별도로 평가해야 한다. 정 회장의 개인 투자 성과, 다른 계열사의 부품·물류 사업 기회, 현대차의 생산성 개선을 한데 묶으면 현대차 주주에게 돌아갈 몫이 불분명해질 가능성을 배제할 수 없기 때문이다. 취임 6년을 맞은 정 회장의 승부수는 로봇 기업 인수와 기술 시연을 넘어, 생산 현장의 검증과 양산을 준비하는 단계로 접어들었다. 앞으로는 로봇의 성능뿐 아니라 추가 투자 규모와 차량 한 대당 생산비 절감액, 투자금 회수 기간이 로봇 전략의 주주가치를 가늠할 지표가 될 전망이다.  peoplekim@newspim.com 2026-10-12 13:42

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종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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