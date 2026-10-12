경북도의회 예결특위, 2025회계연도 결산심사 돌입...13~14일

AI 핵심 요약beta
- 경북도의회 예결특위가 13일부터 결산을 심사했다.
- 경북도는 세입 16조6220억 원, 순세계잉여금 1805억 원이다.
- 경북도교육청은 세입 5조9922억 원, 순세계잉여금 669억 원이다.
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[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도의회 예산결산특별위원회(예결특위)가 13일부터 14일 이틀간 경북도와 경북도교육청의 2025회계연도 결산과 예비비 지출 승인안을 심사한다.
도의회 예결특위의 이번 결산심사는 도민의 소중한 재원이 정책 취지와 사업 목적에 부합하게 집행됐는지를 확인하고, 불용액·이월액 등의 발생 원인과 재정운용상의 문제점을 분석해 향후 예산 편성과 재정 운용에 반영하기 위한 중요한 절차다.
예결특위는 첫날인 13일, 2025회계연도 경북도 결산과 예비비 지출 내역을 중점 심사한다. 경북도의 세입 결산액은 16조 6220억 원, 세출 결산액은 15조 9700억 원이며 결산상 잉여금은 6520억 원이다. 이 중 다음 연도 이월액 4605억 원과 보조금 반환액 109억 원을 제외한 순세계잉여금은 1805억 원이다.
둘째 날인 14일에는 2025회계연도 경상북도교육청의 결산과 예비비 지출 승인안을 심사한다.
경북도교육청의 세입 결산액은 5조 9922억 원, 세출 결산액은 5조 8036억 원이며 결산상 잉여금은 1886억 원이다. 이 중 다음 연도 이월액 1208억 원과 보조금 반환액 9억 원을 제외한 순세계잉여금은 669억 원이다.
예결특위는 이틀간의 심사를 통해 경북도와 교육청의 재정 운용 전반을 심도 있게 점검하고 예산의 적정성과 효율성을 확보하는 데 집중할 방침이다.
김진욱 위원장은 "결산은 한 해의 예산 집행 결과를 점검하는 데에 그치지 않고 그 결과를 바탕으로 내년도 예산을 더 내실 있게 편성하기 위한 중요한 과정"이라며 "이번 결산심사를 통해 예산이 당초 목적에 맞게 효율적으로 집행됐는지 꼼꼼히 살피고 미흡한 부분은 개선해 내년도 예산 편성과 재정 운영에 적극 반영하겠다"고 말했다.
2025회계연도 경북도와 경북도교육비특별회계의 결산과 예비비 지출 승인의 건은 오는 15일 제366회 경북도의회 제1차 정례회 제3차 본회의에 상정돼 심의·의결될 예정이다.
nulcheon@newspim.com