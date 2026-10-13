[종합] [2026 국감] 강경화 대사 "백악관 소통에 한계…고위급 소통 답답할 정도"

AI 핵심 요약beta
- 강경화 대사는 12일 백악관과의 고위급 소통에 한계가 있다고 밝혔다
- 한미 정보 협력 논의는 있었지만 특정 인사 불신은 없었다고 설명했다
- 북미 대화 진전은 없지만 남북 대화 가능성은 있다고 전망했다
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미북 대화 구체적 진전 없어…정창래 의원 비자 문제도 미 측에 문의
[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 강경화 주미한국대사가 12일(현지시간) 백악관과의 소통에 한계가 있다며 고위급 소통은 답답할 정로도 되지 않고 있다고 밝혔다.
강경화 대사는 이날 주미한국대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 한미 정부간 소통에 문제가 있지 않느냐는 국민의힘 소속 김건 의원의 질의에 답하며 이같이 말했다.
강 대사는 한미 간 외교채널은 각급에서 매일 활발히 작동하고 있지만 "다만 백악관과의 소통에는 한계가 있다는 것을 시인하겠다"고 설명했다.
그는 "백악관 국가안전보장회의 또는 백악관 인사들과 면담을 하지만 제가 하고 싶은 만큼의 고위에서의 소통은 답답할 정도로 되지 않고 있다"고 밝혔다.
강경화 대사는 또한 정동영 통일부 장관의 북한 핵시설 '구성' 발언과 관련해 미국 측에 경위를 설명해달라는 요청을 정 장관으로부터 받았고 통상적인 협의 채널을 통해 미 당국에 연락했다고 말했다.
강 대사는 지난 9월 18일 조현 외교부 장관과 마르코 루비오 미국 국무장관과의 회담에서 한미 정보 협력에 문제가 있다는 얘기가 나왔다고 말했다.
하지만 정동영 통일부 장관이나 이종석 국정원장 등 특정 개인이나 정부 인사에 대한 지적은 없었다고 밝혔다.
그는 이날 '미국이 정 장관과 이 원장에 대한 불신을 우리측에게 표시한 적이 있나'라는 무소속 한동훈 의원 질의에 "제가 들은 바로는 없다"고 답하며 이렇게 말했다.
강경화 대사는 또한 북미 대화와 관련해 구체적인 진전 사항은 없다고 말했다. 하지만 가능성은 있다면서 북미 대화가 열리는 과정에서 한미 간 긴밀한 소통으로 남북 대화가 가능할 수 있다고 밝혔다.
그는 당초 이번 국정감사에 오려고 했던 더불어민주당의 정창래 의원이 미국 비자를 받지 못한 것에 대해 국무부에 문의했지만 구체적인 설명을 얻을 수 있는 메커니즘이 아니었다고 설명했다.
강경화 대사는 한미 공동 팩트시트에 발표되기 전 발표를 기다리는 상황에서 미국 측에서 시간을 끌어 독촉했었다고 말했다. 당시 이행과정에서 속도감을 내고 싶었는데 "우리만큼 속도를 맞춰지지 못했다"고 설명했다.
smlee@newspim.com