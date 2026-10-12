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중국, 23개월 연속 금 사들였다…달러 의존 줄이고 안전자산 확보

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AI 핵심 요약

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  • 중국 인민은행이 12일 23개월 연속 금을 매입했다
  • 중국 금 수입량이 8개월 만에 1000t을 넘어 사상 최대를 기록했다
  • 부동산 침체와 저금리로 가계 금 수요도 늘어 금값을 지지했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

9월 금 23t 매입, 3년 만에 최대…올해 금 수입액 1588억달러로 사상 최고
美 국채 보유액 18년 만에 최저…부동산 침체·저금리에 개인들도 금 매수

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중국이 23개월 연속 금을 사들이며 외환보유액 다변화에 속도를 내고 있다. 미국 달러와 국채에 대한 의존도를 낮추려는 중국 정부의 움직임에 부동산 경기 침체와 저금리로 투자처를 찾지 못한 가계의 금 매입까지 더해지면서 중국의 금 수입 규모가 사상 최대를 기록했다.

미국의 높은 국채 금리와 달러 강세가 금 가격을 압박하고 있지만, 중국 중앙은행과 개인투자자들의 꾸준한 매수세가 금값의 추가 하락을 막는 주요 버팀목으로 작용하고 있다는 분석이다.

12일(현지시간) CNBC에 따르면 중국 인민은행은 지난 9월 약 23t의 금을 추가 매입했다. 중국 국가외환관리국 자료를 기준으로 거의 3년 만에 가장 큰 월간 매입 규모다. 이로써 중국 중앙은행은 23개월 연속 금 매입을 이어가며 최소 2015년 이후 최장 연속 매입 기록을 세웠다.

중국 가계와 기업의 금 수요도 급증하고 있다. 중국 세관 자료에 따르면 올해 1~8월 중국의 금 수입량은 1000t을 넘어섰고, 수입액은 사상 최대인 1588억달러에 달했다. 지난해 연간 수입량 886t과 수입액 965억달러를 불과 8개월 만에 모두 넘어선 것이다.

스테이트스트리트 인베스트먼트 매니지먼트의 금 전략 책임자 아카시 도시는 중국의 소비자용 금 수입이 올해 첫 8개월 동안 사상 최대를 기록했다며 "중국 역내 금 가격의 프리미엄 상승은 겨울철 계절적 수요가 더욱 강해지고 있음을 보여준다"고 분석했다.

금괴 [사진=로이터 뉴스핌]

중국의 금 매입 확대는 국제 금값이 조정을 받는 가운데 이뤄지고 있다. 금 가격은 지난 1월 트로이온스당 5500달러를 넘어 사상 최고치를 기록했지만, 9월에는 8% 이상 하락해 4176달러 안팎까지 내려왔다.

도시는 견조한 수요에 힘입어 금 가격이 2027년 1분기 말까지 트로이온스당 4750~5500달러로 상승할 것으로 전망했다.

달러 의존 줄이는 중국…美 국채 보유액 18년 만에 최저

중국 중앙은행의 공격적인 금 매입 배경에는 달러 중심의 국제 금융체제에 대한 의존도를 낮추려는 전략적 판단이 자리 잡고 있다.

스위스 금융그룹 줄리어스베어의 애널리스트 카르스텐 멘케는 중국 인민은행의 금 매입을 이끄는 가장 큰 동기가 정치적이라고 분석했다.

그는 "미국 달러의 무기화와 외환보유자산으로서 미국 국채에 대한 의존도를 줄이려는 움직임이 핵심 배경"이라고 말했다.

2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 서방 국가들이 러시아 중앙은행의 해외 자산을 동결한 사건은 중국에도 중요한 경고가 됐다. 지정학적 갈등이 발생하면 해외에 보유한 달러 자산은 동결될 수 있지만, 자국 금고에 보관한 금은 이러한 위험에서 상대적으로 자유롭기 때문이다.

중국은 실제로 미국 국채 보유 규모를 지속적으로 줄이고 있다.

미국 재무부 자료에 따르면 중국의 미 국채 보유액은 지난 7월 6180억달러로 감소해 18년 만의 최저 수준을 기록했다. 외환보유액에서 달러 자산의 비중을 줄이고 금을 비롯한 다른 자산으로 분산하는 움직임이 이어지고 있는 것이다.

중국 정부는 국내 금 시장의 규모와 유동성을 확대하는 정책도 추진하고 있다.

멘케는 중국 중앙은행이 공식 발표된 수치 외에도 금을 추가로 매입했을 가능성이 있다고 분석했다. 그는 올해 8월 말까지 중국 인민은행이 약 190t의 금을 사들였으며, 이 가운데 110t은 공식 통계에 보고되지 않은 물량일 것으로 추산했다.

부동산도 주식도 부진…중국 가계까지 금으로 몰린다
중국의 금 매입 열풍은 중앙은행에만 국한되지 않는다. 경기 침체가 장기화하면서 가계와 기업들도 금을 주요 안전자산으로 선택하고 있다.

특히 수년째 이어지는 부동산 시장 침체가 금 수요를 부추기고 있다.

중국에서 부동산은 오랫동안 가계 자산의 핵심 투자처였지만, 부동산 가격 하락과 거래 부진이 이어지면서 투자 매력이 크게 떨어졌다. 주식시장 역시 뚜렷한 대안이 되지 못하고 있다.

중국 대표 주가지수인 CSI300지수는 올해 약 8% 하락했다. 같은 기간 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 13% 상승한 것과 대조적이다.

은행 예금과 채권의 수익률도 낮아지고 있다. 부진한 대출 수요와 경기 둔화 속에 중국의 1년 만기 국채 수익률은 약 1.2%까지 떨어졌다. 미국의 1년 만기 국채 수익률이 약 4.46%인 것과 비교하면 상당히 낮은 수준이다.

이처럼 부동산과 주식, 예금 등 주요 투자처의 매력이 떨어지면서 중국 소비자들은 금 장신구와 골드바, 금화 등을 적극적으로 사들이고 있다.

삭소은행의 원자재 전략 책임자 올레 한센은 "금을 보유하는 데 따른 기회비용은 중국에서 많은 서방 국가보다 훨씬 낮다"고 설명했다.

금은 이자나 배당을 지급하지 않는 자산이지만, 중국처럼 예금과 채권 수익률이 낮은 환경에서는 금을 보유하기 위해 포기해야 하는 이자 수익도 상대적으로 적다는 의미다.

美 고금리에도 금값 지탱…中 매수세가 하락 방어

중국의 대규모 금 매입은 국제 금 시장에도 중요한 변수로 떠올랐다.

통상 금은 미국 국채 금리가 상승하면 가격이 하락하는 경향이 있다. 금 자체는 이자를 지급하지 않기 때문에 채권 수익률이 높아질수록 금을 보유하는 데 따른 기회비용이 커지기 때문이다.

최근 미국 국채 금리가 높은 수준을 유지하고 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성까지 거론되면서 금 가격은 하락 압력을 받아왔다.

그러나 중국 중앙은행과 투자자들의 매수세가 이러한 압력을 상당 부분 흡수하고 있다는 분석이 나온다.

ING은행의 원자재 전략가 에바 만테이는 "중국의 금 매입은 금 가격을 구조적으로 지지하는 중요한 요인이 됐다"고 평가했다.

그는 중앙은행들이 단기 차익보다 장기적인 외환보유액 운용을 목적으로 금을 매입하기 때문에 개인투자자보다 가격 변화에 덜 민감하다고 설명했다.

멘케 역시 미국의 금리 전망과 채권 수익률이 크게 상승했음에도 금 가격이 여름철 수준을 웃돌고 있다는 점에 주목했다.

세계금협회(WGC)에 따르면 중국은 지난 8월 기준 2387t의 금을 보유한 세계 5위 금 보유국이다. 다만 미국의 금 보유량과 비교하면 3분의 1에도 미치지 못한다.

시장에서는 중국의 금 매입이 당분간 이어질 가능성에 무게를 두고 있다.

한센은 중국 부동산과 주식시장에 대한 투자자들의 신뢰가 회복되거나 금리가 상승해 예금의 매력이 높아질 경우 금 수요가 둔화할 수 있다고 전망했다. 위안화 약세로 중국 내 금 가격이 비싸지는 것도 수요를 억제할 수 있는 요인이다.

그러나 그는 금 시장의 더 큰 변화는 중앙은행들이 외환보유액 다변화를 중단하거나 지정학적 긴장이 완화될 때 나타날 것이라고 지적했다.

한센은 "어느 쪽도 당장 현실화할 가능성이 높아 보이지 않는다"고 말했다.

koinwon@newspim.com

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정의선 취임 6년, 로봇 상용화 눈앞 [서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 오는 14일 취임 6주년을 맞는 가운데 미래 성장동력으로 추진해 온 로봇 사업이 상용화를 향한 시험대에 올랐다. 현대차그룹은 2028년 미국 자동차 공장에 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'를 투입하고 연간 3만대 규모의 생산능력을 확보할 계획이다. 자동차 제조를 넘어 로봇과 인공지능(AI)을 결합한 피지컬 AI 기업으로 사업 영역을 넓히겠다는 전략이다. 관건은 수익성이다. 보스턴다이내믹스는 2021년 현대차그룹에 인수된 이후 지난해까지 약 1조7000억원의 누적 손실을 기록했다. 로봇 상용화 기대에 기업가치가 높아지고 있지만 실제 투자금 회수와 자동차 생산성 개선으로 이어지는지는 아직 검증되지 않았다. 특히 보스턴다이내믹스의 지분이 정 회장 개인과 현대차·기아 등 여러 주체에 나뉘어 있어 로봇 사업의 성장과 현대차 주주가 얻는 경제적 이익을 구분해 평가해야 한다는 지적이 나온다. [인포그래픽=챗GPT] 2026.10.12  ◆ 그룹의 로봇 가치, 현대차 주주 몫과는 다르다 12일 자동차 업계에 따르면 현대차그룹의 로봇 전략은 보스턴다이내믹스를 중심으로 구체화하고 있다. 정 회장 취임 직후인 2020년 12월 인수를 결정한 뒤 2021년 6월 지배지분 80% 인수를 마무리했다. 당시 정 회장도 개인 자금을 투입해 지분 20%를 확보했다. 이후 추가 출자 등을 거치며 지분 구조가 달라졌다. 지난 7월 잔여 지분 인수 추진 당시 보스턴다이내믹스 지분은 HMG글로벌 56.4%, 정 회장 22.6%, 현대글로비스 11.25%, 소프트뱅크 9.65%로 보도됐다. HMG글로벌은 현대차와 기아, 현대모비스가 참여한 투자법인이다. HMG글로벌 지분은 현대차 49.5%, 기아 30.5%, 현대모비스 20%로 구성됐다. 이를 적용하면 당시 현대차의 HMG글로벌 경유 보스턴다이내믹스 간접 지분은 약 27.9%다. HMG글로벌이 보유한 지분 56.4%에 현대차의 출자 비율 49.5%를 곱한 수치다. 소프트뱅크 잔여 지분을 기존 보유 비율에 따라 배분하면 HMG글로벌 62.5%, 정 회장 25%, 현대글로비스 12.5%로 조정되는 구조다. 이 경우 현대차의 HMG글로벌 경유 간접 지분은 약 30.9%로 높아진다.  그룹이 보스턴다이내믹스 지분을 모두 확보하더라도 로봇 사업의 성과를 현대차가 독차지하는 것은 아니다. 정 회장과 기아·현대모비스·현대글로비스도 투자한 만큼 성과는 여러 주주에게 나뉜다. 현대차 주주에게 중요한 것은 '그룹의 로봇 기업'이라는 간판보다 현대차가 투입한 돈에 비해 얼마의 수익을 거둘 수 있느냐다. ◆ 로봇 팔아 버는 돈과 공장에서 아끼는 돈 현대차가 로봇 사업에서 기대하는 효과는 크게 두 가지다. 보스턴다이내믹스가 외부 판매를 늘려 투자 가치를 높이는 것과 자동차 공장에 로봇을 투입해 생산비를 낮추는 것이다. 현대차와 기아·현대모비스 등 계열사에는 로봇의 기술력을 실제 생산 현장의 수익성 개선으로 연결하는 일이 핵심 과제다. 주주 입장에서도 로봇의 성능 못지않게 투자비를 얼마나 빨리 회수하고 생산비를 얼마나 줄일 수 있는지가 중요하다.  첫 번째는 로봇 기업의 성장이다. 외부 고객에게 로봇을 판매하고 유지보수·서비스 사업을 확대해 수익성을 높이면 투자 지분의 가치도 커질 수 있다. 그러나 기업가치 상승이 현대차의 현금 유입이나 배당 재원 증가를 뜻하지는 않는다. 실제 이익 귀속과 현금 회수는 지분 구조와 배당, 지분 매각 여부 등에 따라 달라진다. 현재는 성장 기대와 실적 사이의 간극도 크다. 로이터는 지난 9월 현대글로비스 공시를 인용해 보스턴다이내믹스가 지난해 5284억원의 손실을 냈으며, 2021~2025년 누적 손실은 약 1조7000억원에 달한다고 보도했다. 로봇 사업의 성장 기대와 별개로 대규모 손실이 이어지는 상황이다. 보스턴다이내믹스는 최근 아마존의 AI 사업을 이끌었던 로히트 프라사드를 최고경영자(CEO)로 영입했다. 기술 개발을 넘어 로봇 상용화와 수익 모델 구축으로 이어질지가 관심사다. 두 번째는 자동차 생산의 효율 개선이다. 이를 위해 보스턴다이내믹스는 지난달 21일(현지시간) 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 '로보틱스 메타플랜트 응용 센터(RMAC)'를 열고 본격 운영에 들어갔다. 현대차그룹은 2028년 HMGMA에 아틀라스를 투입해 부품을 생산 순서에 맞춰 분류·배치하는 서열작업부터 맡길 계획이다. 2030년에는 부품 조립 등으로 적용 범위를 넓힌다. 이때 현대차가 얻는 효과는 로봇 판매 이익이 아니라 자동차를 만드는 과정에서 발생한다. 반복 작업을 안정적으로 수행하고 무거운 부품을 옮기는 부담을 줄이면 생산성과 작업 안전성을 높일 수 있다. 다만, 로봇 투입 자체를 비용 절감으로 단정하기는 어렵다. 도입 가격과 유지보수비, 생산라인 변경 비용을 고려한 뒤에도 작업시간 단축과 품질 개선 효과가 이를 웃돌아야 한다. 현대차 주주 관점에서는 로봇을 몇 대 배치했는지보다 차량 한 대당 생산비와 공정 가동률이 얼마나 개선되는지가 중요하다. 지난해 3월 정의선 현대차그룹 회장이 미국 조지아주 소재의 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 준공식에서 언론과 인터뷰하고 있는 모습. [사진=현대차그룹] ◆ 3만대 생산능력보다 중요한 '투자 회수' 현대차그룹은 2028년까지 연간 3만대 규모의 로봇 생산능력을 확보할 계획이다. 생산능력은 실제 생산량이나 판매량과 다르다. 규모의 경제를 통해 원가 경쟁력을 확보하려면 그룹 내부 수요뿐 아니라 외부 고객의 구매도 뒷받침돼야 한다. 정 회장의 로봇 전략은 자동차 제조 역량을 새로운 사업으로 확장한다는 점에서 의미가 있다. 현대차그룹은 생산시설과 제조 데이터, 현대모비스의 부품 기술, 현대글로비스의 물류 역량을 결합해 로봇 사업을 키우고 있다. 자동차 공장은 로봇의 실제 작업 능력을 검증하는 현장이자, 초기 수요처가 될 수 있다. 다만, 그룹 차원의 사업 확장과 현대차의 주주가치는 별도로 평가해야 한다. 정 회장의 개인 투자 성과, 다른 계열사의 부품·물류 사업 기회, 현대차의 생산성 개선을 한데 묶으면 현대차 주주에게 돌아갈 몫이 불분명해질 가능성을 배제할 수 없기 때문이다. 취임 6년을 맞은 정 회장의 승부수는 로봇 기업 인수와 기술 시연을 넘어, 생산 현장의 검증과 양산을 준비하는 단계로 접어들었다. 앞으로는 로봇의 성능뿐 아니라 추가 투자 규모와 차량 한 대당 생산비 절감액, 투자금 회수 기간이 로봇 전략의 주주가치를 가늠할 지표가 될 전망이다.  peoplekim@newspim.com 2026-10-12 13:42

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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