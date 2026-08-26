경찰, '홍감독 선임 개입 의혹' 김정배 前 축구협회 부회장 소환

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 26일 김정배 전 축구협회 부회장을 조사했다.
- 홍명보 감독 선임 과정의 부당 개입 의혹을 수사했다.
- 정몽규 전 회장도 조만간 피의자로 조사할 방침이다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 전 국가대표팀 감독 선임 과정의 부당 개입 의혹을 수사 중인 경찰이 대한축구협회 핵심 관계자들을 불러 조사를 벌이고 있다.
서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 26일 김정배 전 축구협회 상근부회장을 소환해 조사 중이다. 경찰은 김 전 부회장을 상대로 홍 전 감독 선임 절차와 부당 개입 여부를 집중 추궁하고 있다. 당시 전력강화위원회 위원으로 감독 추천에 관여한 윤덕여 전 위원도 함께 불러 조사를 진행하고 있다.
경찰은 정몽규 전 축구협회 회장과 이임생 전 기술총괄이사, 홍 전 감독을 피의자 신분으로 전환해 수사를 이어가는 중이다. 다만 이날 출석한 김 전 부회장 등의 정확한 조사 신분에 대해서는 밝히지 않았다.
문화체육관광부 차관 출신인 김 전 부회장은 2024년 홍 전 감독 선임 당시 협회 내 유일한 상근 부회장으로 실무를 총괄했다. 감독 선임 과정에 권한 없이 개입했다는 의혹을 받는 핵심 인물이다. 문체부는 앞서 축구협회 감사 결과 김 전 부회장과 정 전 회장, 이 전 이사가 규정을 위반했다며 중징계를 요구한 바 있다.
경찰은 문체부 감사 자료와 협회 압수수색으로 확보한 증거를 바탕으로 수사망을 좁히고 있다. 김 전 부회장의 부당 개입 여부와 정 전 회장이 위계를 이용해 이사회 업무를 방해했는지가 핵심 쟁점이다.
이미 홍 전 감독과 이 전 이사를 비롯해 전력강화위원, 이사회 이사 다수를 조사한 경찰은 조만간 정 전 회장도 피의자 신분으로 불러 조사할 방침이다.
psoq1337@newspim.com