민주·국민의힘, 오늘부터 나란히 이틀간 연찬회…정기국회 앞두고 전열 정비

AI 핵심 요약beta
- 민주당과 국민의힘이 27일부터 28일까지 연찬회를 열었다.
- 민주당은 인천서 정기국회 전략과 상임위 토론을 진행했다.
- 국민의힘은 고양서 혁신안 논의와 박근혜 참석 일정을 잡았다.
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국민의힘, 고양서 오후 2시부터...첫째날 박근혜 참석 예정
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당과 국민의힘이 27일부터 오는 28일까지 1박 2일 동안 나란히 국회의원 연찬회를 개최한다.
9월 정기국회 개의를 앞두고 입법 과제와 국정감사, 예산안 편성 등을 논의하기 위해 당내 전열 정비에 나선다.
◆민주당, 인천서 오후 2시부터 개최...둘째날 李대통령과 오찬
민주당은 이날 오후 2시부터 인천 영종구 인스파이어에서 정기국회 대비 의원 워크숍을 연다.
첫째 날 오후 후반기 정국 및 정기국회 운영 전략을 검토한다. 이어 각 상임위원회 별 분임토론을 실시한다.
한성숙 국무총리를 비롯한 관계부처 장관 등이 참석할 예정이다.
민주당 의원들은 둘째날 연찬회 일정을 마친 후 청와대로 이동해 이재명 대통령과 오찬을 할 예정이다.
◆국민의힘, 고양서 오후 2시부터 진행...첫째날 박근혜 참석 예정
국민의힘도 이날 오후 2시부터 경기 고양시 소노캄 고양에서 국회의원 연찬회를 개최한다.
첫째 날에는 당 혁신 방안과 정기국회 주요 정책 및 비전, 주요 현안 대응 전략 등에 대해 논의하는 시간을 갖는다. 인공지능(AI)과 외교·안보 분야 전문가 특강도 진행된다. 강연은 이승현 알파카랩 대표와 박원곤 이화여대 북한학과 교수가 맡는다.
둘째 날에는 부동산과 주식, 취업 등을 주제로 '2030 청년토크'가 예정 돼 있다. 이후에는 연찬회에서 논의한 내용을 바탕으로 결의문을 채택해 발표할 계획이다.
국민의힘 연찬회 첫째 날에는 박근혜 전 대통령도 참석할 예정이다. 국민의힘은 언론 공지를 통해 "박 전 대통령이 27일 오후 4시 30분 연찬회'에 참석할 예정"이라고 밝혔다.
정점식 국민의힘 원내대표는 지난 19일 박 전 대통령의 대구 달성 사저를 찾아 연찬회 참석을 요청했고, 박 전 대통령이 수락해 성사됐다.
seo00@newspim.com