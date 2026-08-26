루네이트, 유럽 8개 도시 투어 성료…리스본 피날레로 글로벌 인기 입증

AI 핵심 요약beta
- 루네이트가 25일 리스본 공연으로 유럽 투어를 마무리했다.
- 폴란드부터 포르투갈까지 8개 도시를 돌며 현지 팬을 만났다.
- 신곡 무대와 소통으로 공연형 아이돌 존재감을 입증했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 루네이트가 포르투갈 리스본 공연을 끝으로 두 번째 유럽 투어를 성공적으로 마무리했다.
루네이트는 지난 25일(현지시간) 포르투갈 리스본에서 두 번째 유럽 투어 '비욘드 더 문(BEYOND THE MOON)'의 마지막 공연을 개최했다.
이번 투어는 지난해 5월 진행한 첫 유럽 투어 '2025 더 비기닝: 루네이트 쇼케이스 투어 (THE BEGINNING: LUN8 SHOW'K'ASE TOUR)' 이후 약 1년 만에 개최된 단독 투어다. 루네이트는 폴란드 바르샤바를 시작으로 네덜란드 암스테르담, 영국 런던, 독일 쾰른과 뮌헨, 헝가리 부다페스트, 프랑스 파리를 거쳐 포르투갈 리스본까지 총 8개 도시에서 현지 팬들과 만났다.
특히 단독 공연으로는 처음 포르투갈을 찾은 루네이트는 다채로운 장르와 콘셉트를 아우르는 무대로 공연장을 뜨겁게 달궜다. '백(BACK)', '너티(Nauty)', 'XX' 등으로 초반부터 강렬한 에너지를 발산한 데 이어, 후반부에는 밝고 경쾌한 무대로 분위기를 전환했다.
타쿠마, 준우, 이안이 포인트 안무에 참여한 신곡 '스니커즈(SNEAKERS)' 무대에서는 한층 성장한 퍼포먼스 역량과 탄탄한 팀워크를 선보이며 현지 팬들의 호응을 이끌었다.
토크와 게임 코너에서도 멤버들의 끈끈한 팀워크가 빛났다. 세 팀으로 나뉘어 진행한 '노래 맞히기' 게임을 통해 재치와 순발력을 발휘했으며, 포르투갈어 챌린지에서는 현지 언어에 적극적으로 도전하며 팬들과 더욱 가까이 소통했다.
루네이트는 2년 연속 유럽 투어를 성공적으로 마무리한 데 대해 "포르투갈은 처음 방문했는데 첫 기억이 너무 즐겁고 행복했다. 유럽 투어의 마무리를 이렇게 신나게 할 수 있게 해주셔서 감사드리고, 다음에 또 오게 된다면 더 즐거운 시간 만들어보겠다. 감사드린다"고 소감을 전했다.
한편 루네이트는 지난달 미니 4집 '오프 더 그리드(Off the Grid)'를 발매하고 타이틀곡 '스니커즈(SNEAKERS)'로 활동했다. 최근에는 서울에서 데뷔 3년 만에 첫 단독 팬콘 '오프-존(OFF-ZONE)'을 개최한 데 이어 유럽 8개 도시 투어까지 성공적으로 완주하며 '5세대 공연형 아이돌'로서 존재감을 입증했다.
moonddo00@newspim.com