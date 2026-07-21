루네이트, 새 앨범 타이틀곡 '스니커즈' 뮤비 티저 공개

AI 핵심 요약beta
- 루네이트가 20일 타이틀곡 '스니커즈' 첫 뮤비 티저를 공개했다
- 청량한 에너지와 멤버 참여 안무로 팀 색을 강조했다
- 미니 4집 전곡과 뮤비는 22일 오후 6시 공개된다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 루네이트의 타이틀곡 '스니커즈(SNEAKERS)' 뮤직비디오 티저가 공개됐다.
루네이트는 지난 20일 공식 사회관계망서비스(SNS)와 유튜브 채널을 통해 네 번째 미니앨범 '오프 더 그리드(Off the Grid)'의 타이틀곡 '스니커즈'의 첫 번째 뮤직비디오 티저를 게재했다.
'스니커즈'는 루네이트의 청량하고 자유로운 에너지를 전면에 내세운 곡으로, 묵직한 드럼 사운드와 트렌디한 비트에 경쾌한 휘파람 소리가 더해져 듣는 즐거움을 배가한다.
특히 멤버 타쿠마, 준우, 이안이 직접 타이틀곡 포인트 안무 제작에 참여해 팀만의 색깔을 담아냈다.
뮤직비디오 티저에서 루네이트는 스니커즈를 두고 유쾌한 쟁탈전을 펼치며 장난기 넘치는 케미를 전했다. 준우는 잃어버린 스니커즈를 찾는 전단을 붙이며 찾기에 나섰고, 곧이어 등장한 이안은 스니커즈 상자를 황급히 숨기는 모습으로 모두의 의심을 샀다.
이후 멤버들은 쫓고 쫓기는 추격전을 벌이며 한 편의 청춘 영화를 보는 것 같은 쾌활한 무드를 발산했다.
이번 미니 4집 '오프 더 그리드'에는 타이틀곡 '스니커즈'를 포함해 '투 더 문(TO THE MOON)', '백(BACK)', '나의 가장, 아름다운 세상'까지 총 4곡이 수록되어 루네이트의 다채로운 스펙트럼을 만날 수 있다.
루네이트의 미니 4집 '오프 더 그리드'의 전곡 음원과 타이틀곡 뮤직비디오는 오는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.
alice09@newspim.com