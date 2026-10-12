셀트리온, 3분기 영업익 5000억 첫 돌파…고수익 제품 효과

매출 1조5000억원 기록, 분기 기준 최대치

전년 동기比 매출 45.8%·영업이익 69.2% 증가

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 올 3분기 연결 기준 영업이익이 5100억원으로 전년 동기 대비 69.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 12일 공시했다.

매출은 1조5000억원으로 45.8% 늘었다. 매출과 영업이익 모두 분기 기준 최대치를 경신했으며, 분기 영업이익이 5000억원을 넘어선 것은 회사 설립 이후 처음이다. 영업이익률은 34%로 전년 동기 대비 4.7%포인트 상승했다.

셀트리온 전경 [사진=셀트리온]

고수익 후속 제품군의 매출 비중 확대와 생산 효율화, 원가 구조 개선이 수익성 상승을 뒷받침했다. 글로벌 주요 시장에서 기존 제품과 신규 제품의 판매가 함께 늘고, 기존 직판망과 영업 네트워크가 후속 제품 판매에도 활용됐다.

셀트리온은 연초 제시한 1분기 3000억원, 2분기 4000억원, 3분기 5000억원 이상의 영업이익 목표를 3개 분기 연속 초과 달성했다.

유럽에서는 램시마SC와 옴리클로를 중심으로 처방과 입찰 성과가 확대됐다. 유럽 26개국에서 판매 중인 옴리클로는 현지 시장 데이터 기준 올해 7월 스페인에서 90%가 넘는 점유율을 기록했다. 덴마크에서는 국가 입찰 수주를 바탕으로 연말까지 98% 이상의 점유율을 유지할 것으로 셀트리온은 예상했다.

미국에서는 지난 8월 기준 스테키마와 유플라이마의 시장 점유율이 각각 15%, 11%를 기록했다. 트룩시마와 인플렉트라는 각각 39%, 31%의 점유율을 나타냈다.

셀트리온은 4분기에도 후속 제품의 판매 비중을 높이고 원가 개선을 지속할 계획이다. 유럽 주요국의 입찰·공급 일정과 연말 재고 확보 수요에 대응해 판매를 확대한다.

이달 초 미국에 출시한 옴리클로의 처방 확대도 추진한다. 옴리클로는 미국 최초의 오말리주맙 바이오시밀러로, 출시와 동시에 대형 처방약급여관리업체(PBM) 옵텀의 사보험 처방집에 선호의약품으로 등재됐다. 보험 환급은 4분기부터 적용될 예정이다.

셀트리온 관계자는 "분기 영업이익이 처음으로 5000억원을 돌파했고, 연초 제시한 분기별 이익 목표를 3개 분기 연속 초과 달성하는 등 회사의 성장 전략 실행력을 실적으로 보여줬다"며 "고수익 후속 제품군의 비중 확대와 원가 개선을 지속해 이익 성장의 질을 높이는 한편, 미국 옴리클로 출시와 유럽 공급 확대 등 성장 동력을 바탕으로 4분기와 연간 사업계획 역시 달성할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com