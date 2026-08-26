전진건설로봇, 콘크리트 분배 로봇 실증 완료

AI 핵심 요약beta
- 전진건설로봇이 26일 D-MCR 현장 실증을 완료했다.
- 실증은 7월 15일부터 8월 25일까지 군산서 진행했다.
- 회사는 결과를 반영해 양산과 사업화를 추진한다.
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'D-MCR' 양산 모델 개발에 결과 반영
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = CPC 전문기업 전진건설로봇은 자체 개발한 콘크리트 분배 로봇 'D-MCR'의 현장 실증을 완료했다고 26일 밝혔다.
실증은 지난 7월 15일부터 8월 25일까지 전북 군산 한국건설기계연구원 시험평가인증센터에서 진행됐다. 검증 항목은 원격주행과 자율작업, 작업공간 지도 생성, 장애물 인지 및 안전제어 등이다. 전진건설로봇은 실증 결과를 양산 모델 개발과 성능 개선에 반영할 계획이다.
이번 실증은 개별 기능 시험에 그치지 않고 콘크리트 분배 작업에 필요한 이동 및 작업 과정에서 주요 기능이 실제 작업 환경에서 구현되는지를 확인하는 데 초점을 맞췄다.
D-MCR은 플랜트와 대형 건설현장의 콘크리트 분배 작업을 자동화하기 위해 개발된 건설로봇이다. 반복 공정과 위험도가 높은 공정을 대체하는 용도다.
건설업계에서는 인력 부족과 고령화, 산업안전 규제 강화가 겹치면서 현장 자동화·무인화 수요가 늘고 있다. 회사 측은 장비 기계화를 넘어 작업자를 보조하거나 반복 작업을 직접 수행하는 건설로봇 수요도 확대될 것으로 전망한다고 밝혔다.
전진건설로봇은 콘크리트 타설 자동화 장비를 비롯해 분리형 디스트리뷰터, 스크리드, 피니셔 등의 건설로봇 개발을 추진하고 있다. 모트렉스를 비롯한 컨소시엄과 공동개발도 진행한다.
전진건설로봇 관계자는 "이번 실증을 통해 D-MCR의 기술 완성도를 검증한 만큼 실제 건설현장 적용과 사업화를 추진할 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com