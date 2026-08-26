김민석 "경찰개혁 박차...제주 사건은 檢 보완수사권 작동 상태서 벌어진 일"

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"제식구감싸기·사건 암장·무단종결 등 6대 폐단 뿌리 뽑아야"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김민석 더불어민주당 대표는 26일 "국민 주권의 원칙 하에 검찰도 경찰도 민주적 통제를 강화하겠다"며 경찰개혁에 박차를 가하겠다고 밝혔다.

김 대표는 이날 오전 경북 안동시 경북대로 민주당 경북도당 대회의실에서 열린 현장 최고위원회의에서 "총리 시절 이미 검찰개혁이 진행되고 있을 때 경찰개혁 또한 매우 중요한 사안이라고 생각해 꽤 일찍 경찰의 개혁안 마련을 요청했다"며 이같이 말했다.

김민석 더불어민주당 대표가 지난 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

김 대표는 "그런데 그 이후 (경찰개혁) 내용이 잘 진전이 안 되는 것을 보고 굉장히 문제의식을 강하게 느꼈다"며 "국민도 대통령도 지금은 경찰개혁이 매우 중요하다고 인식하고 문제를 제기하는 점에서 한마음이라고 생각한다. 민주당이 챙기겠다"고 했다.

이어 "'제주 실종자 허위종결' 사건이 국민 공분을 사고 있는데, 이것은 일각의 이야기와는 달리 검찰의 보완수사권이 작동하는 상태에서 벌어진 일"이라고 설명했다.

그러면서 경찰 수사와 관련해 "제 식구 감싸기, 사건 암장, 무단종결, 증거 은폐 조작, 수사정보 유출, 개인정보 침해 등 6대 폐단을 뿌리 뽑아야 한다"고 강조했다.

그는 "외부 감사 확대, 수사 제척사유 강화, 피해자에 대한 설명 강화, 불법 부실수사에 대한 법적 책임 강화 등 대안을 찾겠다"며 "지휘체계에 따른 지휘 감독과 책임소재도 더 확고히 세워야 한다"고 말했다.

이어 "국민을 지키는 수사는 보호하고, 국민의 권익을 침해하는 수사 권력은 단호하게 개혁하겠다"고 밝혔다.

김 대표는 전날 당이 경찰개혁 추진단을 구성한 사실도 언급했다.

그는 "어제 경찰개혁 추진단을 구성하고 경찰개혁 추진단장에 김남희 의원을, 그리고 이해식 의원을 함께 임명했다"고 말했다.

그러면서 "초선의 김남희 의원은 부실수사 피해자들과 2030 여성과 공감대가 넓다"면서 "초선 의원을 임명한 파격, 또 경찰 출신 의원들을 통상적으로는 위원에 배치할 텐데, 위원이 아니라 자문역에 배치한 절제도 오로지 '투명하고 신속하고 강력한 경찰 개혁을 한다'는 목표 때문"이라고 설명했다.

이어 "경찰개혁 추진안을 마련하는 데 국민 여러분의 관심과 협조를 부탁드린다"고 했다.

김 대표는 당내 화합과 단결도 강조했다.

그는 "며칠 전에는 당대표 출마자 만찬도 있었다"며 "그때 각자가 전대 기간에 펼쳤던 주장의 배경을 다 설명했고, 또 과했던 표현들에 대해서는 사과하면서 동지애를 재확인했다"고 말했다.

이어 "의견 차이보다 당의 미래를 우선하면서 최고회의 운영을 하나로 만들어 주고 계신 최고위원 여러분들께도 특별한 감사의 말씀을 드린다"며 "최고위의 화합과 단결, 성공이 당의 성공이고 제 성공이라고 확신한다"고 밝혔다.

chogiza@newspim.com