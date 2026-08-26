대신자산신탁, 부산 센텀시티 도심복합개발 위한 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 대신자산신탁은 26일 센텀시티 도심복합개발 MOU를 체결했다.
- 부산 해운대구 9만9368㎡ 부지에 59층 주거·상업시설을 조성한다.
- 전문 사업관리와 인허가 지원으로 신속 추진을 돕겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권 계열사 대신자산신탁은 26일 '센텀시티 도심복합개발사업' 준비위원회와 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.
대신자산신탁에 따르면 회사는 이번 협약을 통해 사업 전반에 전문적인 사업관리와 인허가 지원 등을 제공해 안정적이고 신속한 사업 추진을 지원할 계획이다.
사업지는 부산광역시 해운대구 우동 1201번지 일원으로 대지면적은 총 9만9368㎡다. 해당 부지에는 최고 59층 규모의 주거·상업시설 등이 들어설 예정이다.
해당 구역은 부산2호선 센텀시티역과 동해선 센텀역을 이용할 수 있는 더블역세권이며, 원동IC 및 광안대교가 인접해 있다. 또 수영강 수변공원과 장산 등 녹지와 강동초, 센텀중, 센텀고 등 학군도 형성돼 탁월한 생활 인프라를 갖췄다.
김송규 대신자산신탁 대표이사는 "센텀시티의 개발사업을 성공적으로 이끌어 부산 도심복합개발의 선두사례로 만들겠다"며 "사업이 원활하게 추진될 수 있도록 당사의 전문적인 사업관리 역량을 적극 지원하겠다"고 말했다.
도심복합개발사업은 기존의 재개발·재건축과 달리 도심의 입지적 장점을 활용해 주거와 업무·상업·산업·문화시설 등을 하나의 복합개발계획으로 묶어 진행한다. 민간전문기관의 사업참여와 고밀, 복합개발을 추진할 수 있어 개발사업의 새로운 대안으로 떠오르고 있다.
rkgml925@newspim.com