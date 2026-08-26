엔씨, 팀 기반 FPS 신작 'Like or Die' 공개

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 26일 신작 FPS 타이틀을 Like or Die로 공개했다.
- 게임은 스트리머가 돼 생존 경쟁을 벌이는 서바이벌 FPS다.
- 블록 전투 시스템을 내세웠고 출시일은 미정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨가 개발 중인 팀 기반 1인칭 슈팅 게임(FPS) 신작 '프로젝트 본파이어'의 정식 타이틀을 'Like or Die'로 공식 발표했다.
엔씨는 게임스컴 개막 전야제인 '오프닝 나이트 라이브(ONL)'에서 Like or Die의 트레일러 영상과 함께 타이틀을 최초로 공개했다.
게임은 플레이어가 범우주 플랫폼 '콰이야 스트림'의 스트리머가 돼 팀원들과 함께 최후의 한 팀으로 살아남기 위한 생존 경쟁을 펼치는 서바이벌 FPS다.
게임의 주요 특징은 '블록'을 활용한 전투 시스템이다. 플레이어는 전장에서 자원을 수집해 성장하고 블록으로 구조물을 만들어 전투의 흐름을 바꿀 수 있다. 공개된 트레일러에는 블록을 활용한 전투 장면부터 상대 진영의 '넥서스'를 파괴하는 모습까지 담겨 있다.
엔씨는 Like or Die의 브랜드 웹페이지와 스팀(Steam) 페이지, 공식 유튜브 채널을 오픈했다. 브랜드 웹페이지에서 'ON AIR' 알림을 설정하거나 스팀에서 위시리스트에 등록하면 게임 업데이트와 이벤트 소식을 받을 수 있다. 세계관 트레일러를 통해 플레이어가 실시간 방송으로 전투를 중계하는 게임의 콘셉트를 확인할 수 있다.
게임에 대한 정보는 순차 공개 예정이며 정식 출시일은 아직 미정이다.
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