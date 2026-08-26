펄어비스, '붉은사막 인핸스드' 출시…20% 할인

AI 핵심 요약beta
- 펄어비스가 25일 붉은사막 인핸스드를 출시했다.
- 신규 구매자는 9월 9일까지 20% 할인받는다.
- 새 컷신·대사와 5개 보이스오버 언어를 추가했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 펄어비스가 '붉은사막 인핸스드'를 출시했다. 신규 구매자는 9월 9일까지 전 플랫폼에서 20% 할인 가격으로 구매할 수 있다.
펄어비스는 25일 독일 쾰른에서 열린 글로벌 게임 쇼케이스 'ONL(Opening Night Live)'에서 게임 트레일러를 공개했다. 트레일러에는 신규 컷신과 대사, 새로운 보이스오버 언어, 아랍어 자막 등이 담겼다.
인핸스드 버전은 파이웰 대륙의 스토리 완성도를 높이기 위해 새로운 컷신과 대사를 추가했다. 플레이어는 주인공 클리프의 여정을 더 깊이 있게 경험할 수 있다.
언어 지원도 확대됐다. 일어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 포르투갈어(브라질) 등 5개 신규 보이스오버 언어와 아랍어 자막 및 UI가 추가됐다.
기존 구매자는 인핸스드 버전을 무료로 업데이트할 수 있다. 신규 구매자는 플레이스테이션 5, 엑스박스 시리즈 X|S, 스팀, 애플 맥, 에픽게임즈 스토어에서 구매 가능하다.
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