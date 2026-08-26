한국투자증권, 전북도·군산시·SGC에너지와 AI 데이터센터 사업 위한 협력 구축

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 26일 전북도·군산시·SGC에너지와 AI 데이터센터 협력 체계를 구축했다.
- 군산에 60MW급 데이터센터를 연내 착공하고 300MW까지 확대하기로 했다.
- 한국투자증권은 투자·PF 주선 맡아 전북 AI 인프라 조성에 나섰다.
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한국투자증권, 재무적 투자자 및 금융주관사로 참여
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자증권은 26일 전북특별자치도·군산시·SGC에너지와 인공지능(AI) 데이터센터 개발 사업을 위한 민관 협력 체계를 구축하고, 재무적 투자 및 금융 주관에 나선다고 밝혔다.
한국투자증권에 따르면 전날 전북 전주시에 있는 전북특별자치도청에서 열린 투자협약식에는 김성환 한국투자증권 사장과 이원택 전북특별자치도지사, 김재준 군산시장, 문문철 한국산업단지공단 전북지역본부장, 이우성 SGC에너지 대표이사, 나태준 현대엔지니어링 건축영업사업본부장, 안기청 KT호남법인사업단장 등이 참석했다.
참석자들은 군산 지역 내 60MW(메가와트)급 AI 데이터센터 구축 사업의 연내 착공을 목표로 상호 협력하고, 추후 해당 인프라를 호남권역 최대 규모인 300WM까지 확대하는 등 전북도의 AI 산업 기반을 마련하는데도 협업하기로 했다.
이번 사업에서 한국투자증권은 재무적 투자자 및 금융주관사로서 사업 전담 법인에 대한 투자와 프로젝트파이낸싱(PF) 주선 등을 맡을 예정이다. SGC에너지가 보유한 부지에 모듈 형태의 데이터센터를 설립하는 만큼 속도감 있는 사업 추진이 가능하며, 테넌트(입주기업) 확보가 이뤄진 상태로 진행되는 점을 고려하면 타 사업 대비 안정성도 갖췄다는 설명이다.
김성환 사장은 "국내 AI 산업의 발전을 위해 민관이 하나가 되어 추진하는 의미 있는 사업에 참여하게 되어 기쁘다"며 "한국투자증권이 보유한 금융 전문성을 십분 활용하여 전라북도자치도와 군산시가 최고의 AI 인프라를 갖춘 도시로 발돋움하는데 기여하겠다"고 말했다.
한편 한국투자증권은 부동산 PF 침체 속에서도 데이터센터 등 뉴이코노미 인프라 투자로 수익원 다변화에 나서고 있다. 2021년 이후 누적 주선 규모는 약 2조9000억원으로 국내 데이터센터 PF 시장의 27%를 차지한다.
rkgml925@newspim.com