SK AX, SAP와 손잡고 기업 업무 'AI 에이전트'로 전환

AI 핵심 요약beta
- SK AX가 26일 SAP와 AI 에이전트 협력 MOU를 맺었다.
- 양사는 ERP 등 기업 업무를 AI 에이전트 중심으로 재설계한다.
- 금융·제조·에너지로 확대하고 해외 고객도 공략한다.
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공동 솔루션 글로벌 공급…금융·제조·에너지 공략
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK AX가 글로벌 기업용 소프트웨어 기업 SAP와 손잡고 기업 업무 전반을 인공지능(AI) 에이전트 중심으로 전환하는 사업을 확대한다.
SK AX는 독일 발도르프 SAP 본사에서 'SAP 오토노머스 스위트 및 비즈니스 AI 협력을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다고 26일 밝혔다.
김완종 SK AX 사장은 크리스티안 클라인 SAP 최고경영자(CEO)와 만나 구체적인 협력 방안도 논의했다.
양사는 SAP의 기업용 소프트웨어·AI 기술과 SK AX의 산업별 인공지능 전환(AX) 역량을 결합해 전사적자원관리(ERP)를 비롯한 기업 업무 프로세스를 AI 에이전트 중심으로 재설계할 계획이다.
금융·제조·에너지 등 다양한 산업을 대상으로 사업을 추진한다.
SK AX는 SAP의 AI 에이전트 자율 운영 환경인 'SAP 오토노머스 스위트'와 기업용 AI 제품군 'SAP 비즈니스 AI', 자체 'AX젠틱와이어 ERP 스위트(AXgenticWire ERP Suite)'를 활용한다.
AX젠틱와이어 ERP 스위트는 ERP 전략 수립부터 구축·전환, 운영 혁신까지 지원하는 통합 서비스로 재무 자동화와 이상 징후 탐지, ERP 설계·개발·테스트 등에 AI를 적용한다.
SAP의 글로벌 'AI 에이전트 허브'에도 등록해 해외 기업 고객을 대상으로 공급할 예정이다.
SK AX는 SAP의 출시 전 제품을 먼저 적용하고 개선에 참여하는 'EAC' 프로그램에도 참여한다.
김완종 SK AX 사장은 "SK AX와 SK그룹이 먼저 AI 네이티브 엔터프라이즈 성공 사례를 만들고 이를 국내외 시장으로 확산하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com