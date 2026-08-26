무보, R&D 혁신기업에 3000억 규모 자금지원 나선다

AI 핵심 요약beta
- 한국무역보험공사가 26일 R&D 혁신기업 우대금융을 출시했다.
- 정부 R&D 과제 성공 중소·중견기업에 3000억 규모를 지원했다.
- 무역금융 한도와 보증비율을 늘려 해외 진출을 돕기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연구개발 성과→경영실적 연결고리 역할
R&D 전담은행 기업·하나 총 200억 출연
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국무역보험공사(사장 장영진)가 R&D 혁신기업을 대상으로 3000억 규모의 자금 지원에 나선다.
무보는 상생 무역금융 상품인 '산업 R&D 혁신기업 우대금융'을 출시했다고 26일 밝혔다.
해당 상품은 정부 R&D 과제를 성공적으로 마친 중소·중견기업이 해외 시장에 진출할 수 있도록 자금을 맞춤 지원하는 상품이다. 이에 연구개발 성과가 실제 경영 실적으로 이어지도록 돕는 목적이다.
이번 지원을 위해 R&D 전담은행인 기업·하나은행이 총 200억원을 출연했으며, 무보는 이를 재원으로 우대 혜택을 제공한다.
수혜 기업은 기존 대비 무역금융 한도를 2배에서 최대 2.5배까지 늘릴 수 있고, 보증비율도 90%에서 100%로 확대된다. 여기에 보증료 할인(20%)이 더해져 기업들의 금융비용 부담이 줄게 된다.
아울러 정부의 5극 3특 및 제조업 AI 전환 정책을 뒷받침하기 위해 비수도권 소재 기업 및 'M.AX 얼라이언스' 참여기업 등에 최대 2.5배의 특별 한도를 제공한다.
이를 통해 연구개발 성과를 기반으로 해외 진출을 추진하는 기업은 수출 자금 부담을 줄일 수 있게 된다.
장영진 무보 사장은 "이번 R&D 혁신기업 우대금융은 기술 경쟁력이 있는 수출 중소·중견기업의 해외 진출에 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 정부, 금융기관 및 관련 기관과의 협업을 통해 상생금융 확산에 총력을 기울이겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com