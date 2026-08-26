'매출 200억 돌파' 정관장 지엘프로, 말레이시아 이어 인니도 공략

AI 핵심 요약beta
- 정관장은 26일 지엘프로가 국내 누적 매출 200억원을 돌파했다고 밝혔다.
- 지엘프로는 홍삼 유래 원료로 혈당 지표 개선 효과를 인정받았다.
- 정관장은 말레이시아 성과를 바탕으로 무슬림·인도네시아 공략에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 정관장의 혈당 전문 브랜드 '지엘프로(GLPro)'가 국내 시장에서 누적 매출 200억원을 돌파한 데 이어 말레이시아 등 해외 시장에서도 성장 가능성을 확인하며 글로벌 공략에 속도를 내고 있다.
지엘프로의 주원료 'KGC05pg'는 정관장 홍삼에서 추출한 개별인정형 원료로, 12주 인체적용시험에서 공복혈당·식후혈당·당화혈색소·GLP-1 등 6가지 혈당 지표의 유의미한 개선 효과를 입증해 식약처로부터 기능성을 인정받았다.
지엘프로는 국내 출시 5일 만에 3100세트, 15일 만에 1만세트가 판매됐으며 누적 매출 200억원을 돌파해 정관장의 차세대 브랜드로 자리매김했다.
말레이시아 시장에서도 성과가 두드러진다. 올 초 선보인 '지엘프로 코어'는 초도물량이 완판됐고, 최근 월별 수출 실적도 전월 대비 최대 90% 증가했다. 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면 말레이시아 성인 당뇨병 유병률은 약 21%로 세계 평균의 약 2배에 달하는데, 정관장은 이런 특성을 반영해 혈당 관리와 체중 조절을 함께 제안하고 현지 인플루언서 마케팅과 소셜커머스를 연계했다.
정관장은 이를 기반으로 기존 화교 시장을 넘어 말레이시아 주요 소비층인 무슬림 시장 공략에 나선다. 할랄 인증을 추진 중이며 무슬림 소비자 전용 제품도 선보일 계획이다. 이어 세계 최대 무슬림 인구 보유국인 인도네시아에도 지엘프로를 론칭해 본격 시장 공략에 나설 방침이다.
정관장 관계자는 "지엘프로는 국내에서 누적 매출 200억원을 돌파하며 차세대 브랜드로서 성장 가능성을 입증한 데 이어, 말레이시아에서도 현지 소비자의 건강 고민에 맞춘 전략으로 의미 있는 성과를 만들어가고 있다"고 말했다.
fineview@newspim.com