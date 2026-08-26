부산시, 인공지능 결합 '국제마케팅광고제' 개막…아시아 최대 규모

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 26일부터 28일까지 광고제를 열었다.
- 올해 광고제는 AI와 글로벌 마케팅에 맞춰 개편했다.
- 부산시는 다음달 10일부터 시민 팝업도 연다.
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글로벌 창의산업 흐름과 비전 공유
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 인공지능과 글로벌 마케팅 트렌드를 전면에 내세운 국제광고제를 아시아 최대 규모 광고 행사로서 체질 개선에 나섰다.
시는 26일부터 28일까지 사흘간 시그니엘 부산 및 해운대 일원에서 '2026 부산국제마케팅광고제(MAD STARS 2026, 이하 광고제)가 'AMPLIFY, 가능성을 증폭하라'를 주제로 열린다고 밝혔다.
부산국제마케팅광고제는 아시아 최대 규모이자 국내 유일의 국제광고제로 올해 19회째를 맞았다.
행사는 부산국제마케팅광고제조직위원회가 주관하고 부산시와 문화체육관광부가 후원한다. 주요 일정은 26일 개막식, 28일 시상식, 25일부터 28일까지 진행되는 경진대회 등이다.
개막식은 26일 오후 5시 시그니엘 부산에서 열려 광고산업 발전에 기여한 개인과 단체에 국제명예상과 공로상을 수여한다. 국제명예상은 마스터카드의 대표 브랜드 자산인 '프라이스리스(Priceless)'를 글로벌 플랫폼으로 확장하고 혁신적인 마케팅 전략을 선보여 온 라자 라자만나르(Raja Rajamannar)가 받는다.
공로상은 광고영상 제작 환경 개선과 창작자 권익 보호에 기여한 임지영 한국광고영상제작사협회 회장에게 돌아간다. 올해 광고제는 급변하는 산업 환경과 인공지능(AI) 시대에 맞춰 출품 체계와 행사 운영 전반에 변화를 시도했다.
출품 카테고리를 솔루션 그룹(SOLUTION Group)과 긍정적 영향 그룹(POSITIVE IMPACT Group)으로 재편하고, 건강·웰빙 분야를 다루는 헬스 스타즈(Health Stars)와 인공지능 기술의 창의적 활용을 평가하는 AI 활용 부문(Use of AI)을 새로 만들었다. 모든 출품작의 인공지능 활용 여부와 방식도 공개해 심사 과정의 투명성과 공정성을 강화했다.
행사 운영에도 인공지능 기반 서비스를 처음 도입했다. 콘퍼런스에서는 참가자가 개인 스마트폰으로 원하는 언어를 선택해 강연을 실시간 통역 받을 수 있도록 하고, 전시에서는 작품 정보를 한국어·영어·일본어·중국어 등 8개 언어로 제공해 국내외 참가자의 접근성과 편의를 높인다.
세계적 전문가와 국가 특집, 차세대 광고인이 한자리에 모여 글로벌 창의산업의 흐름과 비전을 공유하는 프로그램도 마련했다. 국제명예상 수상자인 라자 라자만나르를 비롯해 퍼블리시스 런던, 제일기획, 일본 폴라(POLA) 등 주요 기업의 현직 전문가들이 참여해 기술·데이터·문화 변화에 따른 마케팅 전략과 인공지능 시대의 창의성에 대한 통찰과 해법을 제시한다.
국가 특집 프로그램의 첫 대상 국가로는 필리핀이 선정됐다. 조직위원회는 필리핀의 주요 캠페인과 역대 광고제 수상작을 전시하고 콘퍼런스, 네트워킹 프로그램 등을 운영해 현지 크리에이티브 산업의 특징과 발전 과정을 조명한다.
차세대 광고인을 위한 국제 경진대회도 진행된다. 뉴스타즈에는 9개국 63명의 주니어 광고인이, 영스타즈에는 10개국 93명의 대학생·대학원생이 참가해 창의적인 아이디어와 캠페인을 선보인다. 수상자는 28일 시상식에서 발표하며, 영스타즈 수상자에게는 국내외 주요 광고회사 인턴십 기회가 제공된다.
시민을 위한 별도 프로그램도 이어진다. 시는 다음달 10일부터 13일까지 도모헌에서 일반인 대상 '2026 부산국제마케팅광고제 크리에이티브 팝업'을 개최한다. 누구나 무료로 참여해 광고·마케팅 콘텐츠를 보다 친근하게 접할 수 있도록 한다는 계획이다.
전재수 시장은 "인공지능과 창의성이 결합하는 혁신의 장을 통해 급변하는 글로벌 마케팅·광고 산업의 흐름을 선도하고 세계 각국의 창의적인 아이디어와 기술이 부산에서 교류·확산할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com