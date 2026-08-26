W필하모닉, 차이코프스키·라흐마니노프 '로맨틱 러시아' 무대

AI 핵심 요약beta
- W필하모닉오케스트라가 10월 1일 롯데콘서트홀서 연주했다.
- ‘Romantic Russia 2026’서 러시아 낭만주의를 선보였다.
- 차이코프스키와 라흐마니노프로 비창미를 담았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = W필하모닉오케스트라가 오는 10월 1일 오후 7시 30분 롯데콘서트홀에서 '2026 Master's Series III'인 'Romantic Russia 2026'을 선보인다.
낭만주의를 대표하는 두 거장의 명작을 통해 러시아 낭만주의 감성을 한 무대에서 만날 수 있는 프로그램으로 구성됐다.
1부에서는 차이코프스키의 오페라 '예브게니 오네긴' 중 폴로네이즈가 연주된다. 이어 서울대 교수 아비람 라이케르트가 협연하는 라흐마니노프의 '파가니니 주제에 의한 광시곡'이 무대에 오른다. 고전적 주제 위에 러시아적 서정성과 피아니즘의 극치를 결합한 작품으로, 섬세함과 격정이 교차하는 인간 내면을 그려낸다.
2부에서는 차이코프스키 교향곡 제6번 '비창'이 연주된다. 삶과 죽음, 사랑과 절망이라는 궁극적 질문을 던지는 작품으로 러시아 음악이 지닌 비극적 아름다움의 정점을 이루는 곡이다.
지휘는 W필하모닉오케스트라 음악감독 김남윤이 맡으며, 협연에는 피아니스트 아비람 라이케르트가 함께한다.
2008년 창단된 W필하모닉오케스트라는 뛰어난 연주력과 해석으로 '클래식의 대중화'를 이끌어가고 있다.
fineview@newspim.com