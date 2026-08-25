BNK경남은행, 1000억 규모 보증 지원…중소기업 금융 부담 경감

AI 핵심 요약beta
- BNK경남은행이 25일 지역·미래전략산업에 보증지원 협약을 맺었다.
- 신보·기보와 10억 원 출연해 1000억 원 보증을 공급한다.
- 중소기업 보증료를 2년간 지원해 금융부담을 낮추기로 했다.
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AI·바이오 기업 보증 지원 확대
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행이 지역 전략산업과 미래전략산업을 대상으로 1000억원 규모의 보증 지원에 나선다.
경남은행은 신용보증기금, 기술보증기금과 각각 '포용 금융 실천 및 지역 산업 활성화를 위한 금융지원 업무협약', 'AtoF 미래전략산업 육성을 위한 생산적 금융지원 업무협약'을 서면으로 체결했다고 25일 밝혔다.
협약에 따라 경남은행은 신용보증기금과 기술보증기금에 보증료 지원금 5억원 씩, 총 10억 원을 출연한다. 신용보증기금과 기술보증기금은 이를 재원으로 각각 500억 원씩, 총 1000억 원 규모의 보증료 지원 협약보증을 공급한다.
BNK경남은행은 협약보증을 이용하는 기업에 대해 보증료를 연 0.5%포인트(p)씩 2년간 지원할 계획이다. 이를 통해 지역 전략산업 및 미래전략산업 분야 중소기업의 금융비용 부담을 낮추겠다는 방침이다.
'포용 금융 실천 및 지역 산업 활성화를 위한 금융지원 업무협약'의 지원 대상은 신용보증기금 보증 요건을 충족하는 기업 가운데 신성장동력산업 영위 기업, 유망창업기업, 수출 및 해외진출기업, 고용창출기업, 중소기업 기술마켓 등록 기업, 벤처기업 및 경영혁신형 중소기업, 지역기반산업 영위기업 및 지방이전 중소기업 등이다.
'AtoF 미래전략산업 육성을 위한 생산적 금융지원 업무협약'의 지원 대상은 기술보증기금 보증 요건을 충족하는 기업 중 인공지능(AI), 바이오(Bio), 문화콘텐츠(Contents&Culture), 방산(Defense), 에너지(Energy), 첨단제조(Factory) 등 6대 첨단전략산업을 영위하는 기업이다.
황재철 부행장은 "지역 전략산업과 미래전략산업은 지역경제의 새로운 성장동력이자 국가 경쟁력을 좌우할 분야"라며 "신용보증기금, 기술보증기금과의 협약을 통해 기술력과 성장 가능성을 갖춘 중소기업이 금융 부담을 덜고 성장할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com