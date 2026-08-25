[프로축구] 축구협회, K리그 오심 줄이기 위한 '프로심판평가협의체' 개편

AI 핵심 요약beta
- 대한축구협회가 25일 프로심판평가협의체 구성을 개편했다.
- 비심판 출신 비율을 40% 이상으로 늘려 판정 공정성을 높인다.
- 협회는 주요 판정 브리핑을 통해 오심 논란을 줄이기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한축구협회가 K리그 심판 경기운영능력 분석 및 평가를 담당하는 '프로심판평가협의체' 구성을 개편한다.
대한축구협회는 "25일부터 '프로심판평가협의체' 구성을 개편하고, 최초로 비심판 출신 구성 비율을 40% 이상으로 확대해 운영한다. 지난 2월 공표된 심판 정책 발전 과제 이수의 일환으로써 심판 판정에 대해 비심판 출신 위원들의 다양한 시각을 적극 반영하기 위한 시도"라고 이날 밝혔다.
K리그는 지난 1일 프로축구 K리그2 수원삼성과 충북청주의 경기 중 수원 공격수 헤이스가 상대 팔꿈치에 얼굴을 가격당하고도 그대로 넘어간 오심 등 여러 판정논란이 불거졌다. 앞으로 오심을 줄이기 위해 프로심판평가협의체를 개편한다.
프로심판평가협의체는 매주 K리그 경기에서 발생한 주요 심판 판정을 다각도로 검토하여 정심 및 오심 여부를 최종 결론짓고, 매년 심판의 승강(승격 및 강등) 기준이 되는 평점을 확정한다. 오해와는 다르게 K리그 경기 판정에 대한 주간 단위 정밀 분석과 평가 점수 결정은 전임 심판 강사 및 분석관 등으로 구성된 독립적 평가 기구인 '프로심판평가협의체'에서 전담했다.
개편된 프로심판평가협의체는 대한축구협회 측 4명과 한국프로축구연맹 측 3명, 총 7명으로 구성된다. 대한축구협회 측 4명은 K리그 경기 판정을 상시 분석하는 전임 심판 강사 및 분석관 등 판정 전문 인력으로 구성된다. 한국프로축구연맹 측 3명은 김호영 기술위원장을 비롯해 비심판 출신으로 참여한다.
대한축구협회는 지도자 및 경기감독관 등 현장 경험이 풍부한 비심판 출신 위원들의 다양한 관점을 적극 반영해 K리그 심판 평가의 공정성과 신뢰도를 한층 더 끌어올리고, 현장과 팬들이 모두 수용할 수 있는 판정 환경을 지속적으로 조성해 나갈 방침이다.
협회는 이와 더불어 K리그 경기 중 관심이 집중된 주요 판정 장면에 대해 프로심판평가협의체의 검토 결과를 정리한 판정 브리핑을 진행한다. 하지만 협회는 지난 2월 심판협회 개편 과정에서 약속했던 먼데이 브리핑을 진행하지 않은 바 있다.
이에 대해 대한축구협회 박일기 대회운영본부장은 "당초 심판 판정과 관련한 주요 이슈 발생시 즉각적인 안내를 진행한다는 의미로 먼데이 브리핑을 약속했다. 하지만 현실적으로 이슈가 큰 주요 사안일수록 소수 인원이 아닌 프로심판평가협의체를 통한 심도 깊은 공식 논의가 필요하다. 앞으로는 프로심판평가협의체 회의를 통한 '판정 브리핑'을 통해 이슈 사안에 대해 안내할 계획"이라고 밝혔다.
willowdy@newspim.com