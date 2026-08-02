[프로축구] 수원 삼성, 청주전 역전골 취소 판정에 대응키로

VAR 미개입 등 축구협회 심판위에 질의

경기 후 수원 삼성 팬 200여명 항의 소동

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 3년 만의 승격을 노리는 수원 삼성이 K리그2 선두를 탈환하고도 웃지 못했다. 경기 종료 직전 터진 극적인 역전골을 인정받지 못한 데다 이해하기 힘든 판정이 잇따르며 그라운드가 분노로 들끓었다.

수원은 지난 1일 청주종합운동장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 20라운드 충북청주FC와의 원정 경기에서 2-2로 비겼다. 승점 37을 기록한 수원은 한 경기를 덜 치른 부산 아이파크(승점 36)를 제치고 4개월 만에 1위로 올라섰다.

그러나 경기 결과보다 심판 판정을 둘러싼 논란이 모든 이슈를 삼켰다. 수원은 경기 초반 충북청주의 역습에 흔들리며 0-2로 끌려갔다. 반격에 나선 수원은 후반 31분 코너킥 상황에서 헤이스의 만회골로 추격의 발판을 마련했고 후반 추가시간 5분 헤이스가 재차 동점골을 터뜨리며 승부를 원점으로 돌렸다.

기세가 오른 수원은 경기 종료 직전 교체 투입된 두비츠카스가 혼전 상황에서 극적인 역전 결승골을 집어넣었다. 원정 응원석과 수원 선수단은 환호했다. 하지만 기쁨은 오래가지 않았다. 서동환 주심은 두비츠카스가 득점 과정에서 상대 수비수 반데이라를 밀었다는 이유로 파울을 선언하며 득점을 취소했다. 곧바로 경기 종료 휘슬까지 불었다. 비디오 판독(VAR)은 작동하지 않았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 수원 삼성 선수들이 1일 열린 K리그2 20라운드 충북충주와 원정 경기에서 종료 직전 두비츠카스의 역전골이 인정받지 못한 것에 대해 심판에게 항의하고 있다. [사진=프로축구연맹] 2026.08.02 psoq1337@newspim.com

그라운드는 순식간에 아수라장으로 변했다. 수원 선수들이 달려가 강하게 항의했다. 선수들을 말리고 사태를 수습하려던 구단 관계자가 주심에게 판정에 대한 설명을 요구했으나 주심은 해당 관계자에게 신분을 물은 뒤 다짜고탁 레프리 카드를 꺼내 들며 퇴장을 명령했다. 이정효 수원 감독은 경기 후 "우리는 역전골을 넣었다고 생각했는데, 경기가 끝나고 보니 비겼다고 하더라"며 허탈함을 숨기지 못했다.

수원 측의 불만은 득점 취소에 그치지 않는다. 경기 중 페널티지역 안에서 헤이스가 상대 선수의 팔꿈치에 얼굴을 가격당해 잇몸이 크게 손상되는 부상을 입었지만, 심판진은 어떤 판정도 내리지 않았다. 브루노 실바의 돌파 과정에서 나온 핸드볼 파울 의심 장면 역시 그대로 무심하게 지나갔다.

결과를 납득하지 못한 수원 팬 200여명은 경기 후 경기장 중앙 출입구를 막아서며 약 2시간 동안 "심판 나와라"를 외치며 항의 소동을 벌였다. 경찰 초동대응반 30여 명이 투입됐고 심판진은 충북청주 구단이 제공한 차량을 타고 다른 통로로 경기장을 빠져나갔다.

그동안 심판 판정에 말을 아꼈던 수원 구단도 이번만큼은 좌시하지 않겠다는 입장이다. 수원 관계자는 "심판 판정 자체는 제소 대상이 아니지만, VAR 미개입과 득점 취소 과정, 구단 프런트 퇴장 조치 등에 대한 명확한 설명을 듣기 위해 대한축구협회(KFA) 심판위원회에 질의서를 보낼 예정"이라고 밝혔다.

psoq1337@newspim.com