트럼프 "韓 500억 달러 알래스카 LNG 투자는 무역합의의 일부"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령은 14일 한국의 알래스카 LNG 500억달러 투자를 합의 일부라 했다
- 한국 정부는 상업적 타당성과 국내법 요건 충족 때만 사업을 검토한다고 밝혔다
- 트럼프 대통령은 대만의 700억~800억달러 인수와 44억달러 지분 투자도 공개했다
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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 한국의 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업 500억 달러 투자를 "나와 맺은 무역·투자 합의의 일부"라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "알래스카 역사상 최대 에너지 인프라 사업인 알래스카 LNG 프로젝트를 출범시키기 위해 알래스카에 다녀왔다"며 "대한민국의 500억 달러 인프라 투자는 나와 맺은 무역·투자 합의의 일부"라고 적었다.
다만 한국 정부는 확정된 사안이 아니라는 입장을 거듭 밝혀왔다. 김정관 산업통상부 장관은 지난 1일 정부세종청사 브리핑에서 "알래스카 프로젝트는 상업적 합리성이 있다는 전제 아래에서만 추진한다고 미국 측과 분명하게 합의했다"며 "상업적 합리성이 없으면 추진하지 않는다"고 말했다. 그러면서 "합의 내용보다 더 나간 것에 대해 하워드 러트닉 미 상무장관에게 유감을 표명했다"고 밝혔다.
한미 공동 팩트시트에는 "전략적 투자 양해각서(MOU)에 따른 상업적 합리성 및 모든 관련 국내법적 요건의 충족을 조건으로 알래스카 LNG 프로젝트에 대한 검토에 착수하기로 합의했다"고 명시돼 있다.
같은 글에서 트럼프 대통령은 대만의 구매 약정도 공개했다. 그는 "하워드 러트닉 상무장관이 대만으로부터 알래스카 LNG에 대해 700억~800억 달러 규모의 인수 약정을 확보했다"며 "향후 20년간 파이프라인의 30%에 해당하며 역사상 최대 규모의 인수 계약"이라고 밝혔다.
이어 "대만은 여기에 더해 44억 달러를 지분으로 투자하기로 했다"며 "이 사업이 이제 미국 연방정부 사업이 됐고 필요한 인허가가 모두 확보돼 바로 시작할 수 있기 때문"이라고 설명했다.
트럼프 행정부는 알래스카 LNG를 아시아 동맹국들의 새로운 가스 공급원으로 밀어왔다. 트럼프 대통령은 "알래스카 역사상 가장 위대한 사업이며 백악관에 내가 있어야만 가능한 일"이라고 했다.
mj72284@newspim.com