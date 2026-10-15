트럼프 "대만, 알래스카 LNG 최대 800억달러어치 구매"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 대만의 알래스카 액화천연가스(LNG) 구매 규모가 700억~800억 달러에 이른다고 밝혔다. 전날 알래스카 유세에서 대만이 생산량의 30%를 사기로 했다고 밝힌 데 이어 금액을 구체화한 것이다. 대만은 구매와 별도로 44억 달러를 투자해 사업 개발에도 참여한다.

트럼프 대통령은 "하워드 러트닉 상무장관이 대만으로부터 알래스카 LNG에 대해 700억~800억 달러 규모의 인수 약정을 확보했다"고 말했다.

앞서 전날 트럼프 대통령은 알래스카에서 내달 3일 중간선거를 앞두고 댄 설리번 공화당 상원의원 지원 유세를 하던 중 대만의 알래스카 LNG 참여를 처음 발표했다. 설리번 의원은 민주당의 메리 펠톨라 후보와 접전을 벌이고 있다.

대만도 협상이 진전됐다고 확인했다. 대만 경제부는 국영 에너지 기업 CPC가 1년 반 가까운 협상과 평가 끝에 사업 개발사와 상당한 진전을 이뤘다고 밝혔다. 계획에 따르면 CPC는 생산이 시작되면 연간 600만t을 구매한다. 지난해 체결한 의향서에 따른 것이다. 여기에 더해 최대 44억 달러를 투입해 사업 지분에도 참여한다.

다만 경제부는 "구체적인 투자 방식과 지분, 관련 조건은 이후 협상과 상업 계약 절차를 통해 정해질 것"이라고 밝혔다. 구속력 있는 매매계약이 체결됐는지는 언급하지 않았다.

알래스카는 2024년 트럼프 대통령이 14%포인트 차로 이긴 지역이지만, 이번에는 경유와 휘발유 가격 상승과 이란 전쟁에 대한 반감으로 지지율이 떨어진 상태다. 긴 겨울을 난방유로 나야 하고 연료를 먼 거리로 운송해야 하는 알래스카에서는 에너지 가격 충격이 특히 크게 작용한다.

알래스카 LNG는 연간 2000만t을 생산하는 사업이다. 수십 년간 논의돼왔지만 업계에서는 상업성에 회의적인 시각이 많다. 긴 파이프라인과 막대한 자본이 필요해 미 걸프 연안의 비슷한 설비보다 비용이 두 배 넘게 든다는 분석이다.

지금까지 아시아 구매자들과 프랑스 토탈에너지스로부터 연간 1300만t 규모의 합의를 확보했다. 자금 조달을 위해서는 300만t을 더 채우고 이를 구속력 있는 계약으로 전환해야 한다.

트럼프 대통령은 지난달 한국이 540억 달러 규모의 알래스카 LNG 파이프라인 사업에 투자하기로 합의했다고 밝힌 바 있다. 다만 한국 정부는 아직 확정된 것이 아니라는 입장이었다.

트럼프 행정부는 이 사업을 아시아 동맹국들에 공급 대안으로 강하게 밀어왔다. 지난해에는 판멍안 대만 총통부 비서장이 사업 예정지를 방문하기도 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌]2026.10.15 mj72284@newspim.com

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