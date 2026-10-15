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서울 31만가구 착공한다지만…서민 전월세난 해법은 어디에

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AI 핵심 요약

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  • 오세훈 서울시장이 15일 2031년까지 정비사업 31만가구 착공을 추진했다.
  • 서울시는 향후 5년간 연평균 6만가구 이상 착공을 계획했다.
  • 이주대책 부족으로 멸실주택과 전월세시장 불안 우려가 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울시 정비사업 착공 목표, 10년 장기평균 착공물량 2.2만가구 크게 웃돌아
이주시기 조정외 이주대책 없어…5년간 31만 가구 착공 '불가능한 수준'

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 오세훈 서울시장이 2031년까지 정비사업 주택 31만가구 착공을 목표로 사업 추진에 속도를 내고 있지만, 착공 과정에서 발생하는 이주 수요를 흡수할 대책은 뚜렷하지 않다는 지적이 나온다. 이주 대책이 뒷받침되지 않을 경우 착공 목표 달성에 차질이 빚어질 수 있다는 전망도 제기된다.

서울시의 정비사업 착공 계획을 단순 계산하면 향후 5년간 매년 6만가구 이상이 착공에 들어가는 셈이다. 이 과정에서 멸실되는 주택도 연간 5만가구를 웃돌 수 있어 서울시의 장기 평균을 크게 넘어설 것으로 예상된다. 정비사업 추진에 따른 이주 수요가 단기간에 집중될 경우 전월세시장에 부담으로 작용할 수 있다는 우려가 나온다.

최근 다주택자에 대한 세 부담 강화 기조 속에 민간 임대주택 공급 여건도 위축될 가능성이 제기되는 만큼, 정비사업발 전월세시장 불안을 줄이기 위한 이주 대책 마련이 과제로 꼽힌다.

오세훈 서울시장이 자치구 및 정비사업 관계자들과 만나 연내 정비사업 착공 상황을 점검하는 자리를 가졌다. 이 자리에서 오 시장은 2031년 31만 가구 착공 목표 달성을 다시한번 강조했다. [사진=서울시]

◆ 서울시, 2031년까지 153개 사업장에서 31만 가구 착공 추진

15일 부동산 시장 전문가들에 따르면 서울시가 추진하는 2031년까지 재개발·재건축 31만 가구 착공 목표는 달성이 되더라도 극심한 전월세 대란을 야기할 수 있을 것이란 우려가 나오고 있다. 

오세훈 서울시장은 지난해 9월 '신속통합기획 시즌2' 발표에서 처음 언급한 2031년까지 정비사업 주택 31만 가구 착공계획을 이후 지속적으로 보완하면서 목표 달성을 강조하고 있는 상황이다. 최근 오 시장은 연내 착공 예정인 11개 정비사업 조합과 5개 시공사, 8개 자치구와 '주택공급 목표 달성 공동협력 협약'을 체결한 자리에서 다시 한번 2031년 31만 가구 착공에 대한 의지를 다짐했다. 

서울시는 서울시 소재 전체 496개 정비사업구역(약 52.1만 가구) 가운데 조합설립인가 이후 153개 구역에서 2031년까지 31만 가구를 착공한다는 계획이다. 이는 지난 9대 지방선거에서 오 시장과 맞붙었던 여당의 정원오 후보의 '착착개발'에서 제시한 착공 물량과 유사한 수준이다. 이에 따라 주택경기가 외환위기, 금융위기 수준으로 급속 악화되지 않는다면 착공 목표 달성을 어느 정도 기대할 수 있다는 진단이 나온다. 

다만 서울시의 이같은 정비사업 주택 착공계획에 대해 논란은 여전히 이어지고 있다. 이주 대책이 시기 조정말고는 없다는 이유에서다. 정비사업은 기존주택을 헐고 새 주택을 지는 사업인 만큼 착공에 들어가려면 멸실주택이 발생할 수밖에 없다. 통상 재개발·재건축은 사업장마다 차이가 있지만 착공(계획)물량에서 기존 주택은 약 85% 정도임을 감안하면 31만가구를 착공하려면 최소 25만 가구가 멸실될 수밖에 없다. 특히 이들 멸실주택이 향후 5년간 집중적으로 발생한다는 점이 더 큰 문제점으로 지적된다. 

연차별 착공계획을 보면 당초 계획에서는 올해 2만3000여 가구를 시작으로 2027년 3만4000여 가구, 2028년 2만2000가구, 2029년 4만6000가구, 2030년 7만3000 가구, 2031년 11만2000가구 착공이 이뤄진다. 보완된 계획에 따르면 3년간 85개 정비구역의 착공이 예상된다. 올해 착공목표는 24곳, 3만 299가구로 수정됐으며 내년은 31곳-2만9876가구, 2028년은 30곳-2만5640가구가 각각 착공될 예정이다. 나머지 약 22만 가구는 2029년 이후 착공을 준비하고 있다.

국토교통부 등에 따르면 서울시 10년 장기평균 정비사업 착공물량은 2만2000여 가구다. 이에 따르면 올해부터 3년간 장기평균의 약 40~50%를 초과하는 착공물량이 발생한다. 하지만 최근 서울은 물론 수도권 서울 인접도시에서도 전월셋값이 큰폭으로 오르고 있으며 여기에다 정부의 실거주1주택 정책에 따라 민간 전월세임대주택이 크게 줄어들고 있음을 감안할 때 자칫 정비사업 이주수요로 인한 전월세 대란이 발생할 가능성이 거론되고 있다.

◆ 2031년 '장기평균 5배' 11만가구 착공 목표…이주대책은 없어

특히 서울시 계획대로라면 2029년부터 2031년까지 3년간 22만 가구가 착공될 예정이다. 이를 단순계산시 연평균 7만 가구 이상이 착공된다. 해마다 6만 가구 규모의 멸실 주택이 발생하는 셈이다. 특히 기존 계획에 따르면 2031년에는 11만2000가구의 착공이 이뤄질 예정이다. 이는 서울시 10년 장기평균 착공주택의 5배 수준이다. 이렇게 되면 말그대로 '전대미문'의 전세대란이 발생할 수 있을 것이란 진단이 나온다.

실제 14개 단지에서 재건축 착공을 앞두고 목동신시가지단지의 경우 서울시와 양천구는 한 주기에 3개 단지씩을 이주하는 방안이 거론됐다. 재건축 공사가 완료되는 한 주기가 3년이라 가정할 때 목동신시가지 단지는 15년이 지나야 재건축이 끝나는 셈이다. 

더욱이 분당신도시를 비롯해 노후계획도시 재정비사업도 비슷한 시기에 추진될 예정이다. 이렇게 되면 서울과 주택 수요가 겹치는 1기 신도시의 성격상 이주 문제는 배가될 것이란 진단이 나온다. 앞서 국토부는 분당신도시가 있는 경기 성남시에 대해 이주수요 대책 마련을 요구하며 재건축 물량 중단을 통보한 바 있다. 

국토부 관계자는 "서울시 계획대로라면 10년 장기 평균 멸실주택을 크게 뛰어넘는 수준의 이주수요가 발생할 수밖에 없을 것"이라며 "지금껏 볼 수 없었던 이주수요를 주택 임대차 시장이 부담할 수 있을지가 우려되는 상황"이라고 말했다. 

서울시는 이에 대해 이주수요를 적극적으로 조정해 전월세 대란을 대비하겠다는 입장을 거듭 밝히고 있는 상태다. 다만 '전대미문'의 이주 수요가 쏟아지는 상태에서 일시적인 시기 조정으로 이주대책을 해결하기는 어려울 것이란 진단이 많다.

이에 따라 시장에서는 연간 3만 가구 이상의 재건축 착공은 이주대책을 감안할 때 어려울 것이란 시각이 우세한 상황이다. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "서울시의 정비사업 계획은 방향성 측면에서 의미있는 계획이라고 볼 수 있지만 단기간 착공 목표 달성은 국제경기, 금리 등 여러 난제가 있을 수 있다"며 "특히 이주대책은 이주시기 조절 외에는 서울시가 아니라 정부라도 별다른 대책이 없는 상황"이라고 말했다. 

donglee@newspim.com

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'AI직원 35명' 日 NEC…한달 인건비는 300만원? [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 NEC가 인공지능(AI) 에이전트 35명으로만 구성된 '무인 부서'를 운영하고 있다. 부서장부터 중간관리자, 실무 직원까지 모두 AI로 채웠으며, 한 달간 투입된 비용은 약 35만엔(약 300만원)에 불과했다. AI 에이전트 한 명당 월평균 비용은 약 1만엔으로, 사람을 고용하는 방식과 비교해 인건비를 획기적으로 낮출 가능성을 보여주는 실험이다. 14일 닛케이(日經)비즈니스에 따르면 NEC는 지난 8월 1일 '코퍼레이트 AI·워크포스 부문'을 출범했다. 9월 3일 기준 35명의 AI 에이전트가 소속돼 있으며, 경영진 역할을 맡은 AI부터 재무·전략 담당자, 실무 직원까지 일반 조직과 유사한 구조로 운영된다. 이 부서는 법무·인사 등 기업의 관리 업무 가운데 특히 경영기획에 가까운 일을 맡는다. 사내외 정보를 수집·분석하고 경영진의 의사결정을 지원하는 정보 현황판을 작성·운영하는 것이 핵심 임무다. ◆ AI 35명이 월 300만원으로 경영기획까지 NEC가 공개한 실증 결과에서 가장 눈길을 끄는 대목은 비용이다. AI 부서의 실증 기간인 7월 한 달간 AI가 정보를 처리할 때 발생하는 토큰 비용은 약 300만원이었다. 같은 업무를 사람이 수행한다면 인건비가 훨씬 많이 들 것이라는 게 회사 측 설명이다. AI 에이전트 한 명당 단순 평균으로 환산하면 월 약 8만5000원이다. 다만 이 금액은 급여나 전체 운영비가 아니라 AI 모델이 작업을 수행하면서 사용하는 토큰 비용이다. 시스템 구축·유지보수, 전력, 보안 관리 등에 드는 비용까지 포함한 총비용과는 구분해야 한다. 실제 업무도 구체적이다. 재무 담당 AI는 매월 사내 결산 자료를 취합해 재무 보고서를 작성하고, 주가 분석 담당 AI는 매일 아침 자사와 경쟁사의 주가 동향을 정리한다. 또 다른 AI는 정부기관의 시스템 갱신 시기를 분석해 영업 대상으로 삼을 고객을 추려낸다. NEC 무인 부서 구성 [출처=닛케이비즈니스] ◆ AI가 AI를 평가하고 조직을 개선 이 부서의 특징은 AI가 단순히 주어진 작업만 수행하는 데 그치지 않는다는 점이다. AI 에이전트들은 서로 역할을 나눠 자료를 검토하고, 문제점을 지적하며, 업무 효율을 높이는 방안을 논의한다. 예컨대 품질관리 담당 AI는 다른 에이전트가 만든 자료를 점검해 누락된 내용을 지적한다. 비용 관리 담당 AI는 토큰 사용량을 줄이는 방법을 찾아 조직 전체에 공유한다. 재무 담당 경영진 AI는 AI 활용에 투입하는 비용과 성과를 비교해 투자 판단을 내린다. AI 경영진은 매주 '임원회의'를 열어 조직 개선 방안을 논의하고, AI 직원의 역할과 직책이 맞지 않으면 인사 면담을 거쳐 강등하는 사례도 나왔다. 사람의 조직에서 볼 수 있는 평가와 관리 절차를 AI 조직에도 적용한 것이다. 업무 중 오류가 발생하면 AI 에이전트가 스스로 수정하고 외부 환경 변화에도 대응한다. 실패를 점검하고 개선안을 적용하는 순환 구조를 통해 업무 수행 방식을 계속 다듬는다는 설명이다. 다만 최종 평가와 의사결정, 거버넌스 통제는 사람이 담당하며, 사람의 승인이 필요한 사안에도 직원이 개입한다. ◆ 사람은 AI가 만든 결과로 현실을 움직인다 NEC가 무인 부서를 만든 배경에는 AI 활용 방식을 바꾸려는 전략이 있다. 사람이 필요할 때마다 AI를 도구로 사용하는 수준을 넘어, AI 자체가 독립된 조직처럼 업무를 수행하도록 하겠다는 것이다. 고다마 히로시 AI전환최고책임자는 "사람이 AI를 매번 사용하는 기존 방식으로는 AI의 속도와 기능을 충분히 활용하기 어렵다"며 "이에 따라 인적 자본과 AI 자본을 분리하고, 각각의 강점을 살려 가치를 창출하는 조직 모델을 실험하고 있다"고 설명했다. AI가 제공하는 분석은 경영 판단에도 변화를 가져올 수 있다. NEC 측은 기존에는 사업 부문이 보고하는 수치가 보수적으로 제시되는 경향이 있었지만, AI는 예측에 기반한 객관적인 수치를 제공해 사업 부문과 더 깊이 있는 논의를 할 수 있게 됐다고 설명했다. AI 부서의 업무 범위는 향후 총무 등 기업 관리 업무 전반으로 확대될 전망이다. 다만 AI가 사람의 일자리를 곧바로 대체한다는 의미는 아니라는 게 NEC의 입장이다. [AI 일러스트=오영상 기자] goldendog@newspim.com 2026-10-14 08:25

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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