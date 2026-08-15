[프로축구] 2만여명 몰린 광복절 '수원 더비'…수원 삼성, 수원FC와 2-2

차두리 감독의 화성FC, 부산 원정서 0-0

충북청주, 전남에 2-1...김해, 경남과 1-1

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 광복절 '수원 더비'에서 두 골씩 주고 받는 난타전 끝 승자는 나오지 않았다.

수원 삼성과 수원FC는 15일 수원월드컵경기장에서 열린 K리그2 2026 22라운드에서 4골을 주고받는 치열한 공방전 끝에 2-2로 비겼다. 수원은 승점 41점으로 K리그2 1위 자리를 지켰다. 수원FC는 승점 37점으로 2위에 올랐다. 이날 경기장에는 2만 1153명의 관중이 찾아 관중석을 가득 메웠다.

수원은 전반 5분 페신이 박스 안쪽으로 패스를 밀어줬다. 헤이스가 수비 사이에서 공을 받은 뒤 다시 중앙으로 내줬다. 침투하던 페신이 속도를 살려 깔끔한 왼발 슛으로 골문 왼쪽 구석을 찔렀다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 수원의 페신이 15일(한국시간) K리그2 수원FC와의 22라운드에서 선제골을 넣고 환호하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.08.15 psoq1337@newspim.com

수원의 공격은 계속됐다. 전반 41분 고승범의 오른발 크로스를 헤이스가 높이 떠올라 헤더로 연결했다. 공은 골대를 강타한 뒤 골라인 부근에 떨어졌다. 전반 42분 프리킥 상황에서는 김결의 몸을 날린 헤더가 다시 한 번 양한빈의 선방에 막혔다.

수원FC는 전반 종료 직전 균형을 맞췄다. 전반 추가시간 1분 프리조의 왼발 프리킥을 구본철이 머리에 맞겼다. 김준홍 골키퍼가 1차 선방을 해냈으나 흘러나온 세컨볼을 정승배가 왼발로 밀어 넣었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 수원FC의 정승배가 15일(한국시간) K리그2 수원과의 22라운드에서 동점골을 넣고 기뻐하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.08.15 psoq1337@newspim.com

후반 4분 수원FC는 추가골을 넣었다. 하정우가 역습을 이끌며 강한 크로스를 올렸고 박스 안에서 정승배가 내준 공을 구본철이 오른발 강력한 슛으로 마무리를 지었다. 슛은 수비에 맞고 굴절되며 골문 안으로 들어갔다.

수원은 후반 18분 박스 앞 프리킥 상황에서 상대 수비가 걷어낸 공을 고승범이 잡아 강력한 오른발 감아차기 중거리포를 때렸고 공은 골문 오른쪽 상단 구석에 꽂혔다. 이어 후반 37분 강현묵이 강력한 오른발 슛을 시도했으나 오른쪽 골대를 강타하며 아쉬움을 삼켰다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 수원의 고승범(가운데)가 15일(한국시간) K리그2 수원FC와의 22라운드에서 동점골을 넣고 동료들과 기쁨을 나누고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.08.15 psoq1337@newspim.com

경기 막판 수원FC에게 결정적인 역전 기회가 찾아왔다. 후반 38분 마테우스 바비의 발리슛이 수비수 이건희의 팔에 맞으면서 페널티킥이 선언됐다. 하지만 직접 키커로 나선 마테우스 바비의 슛이 골대 위로 터무니없이 솟구치며 승점 3이 날아갔다.

차두리 감독이 이끄는 화성FC는 부산 아이파크 원정에서 득점 없이 비겨 5경기 연속 무패(3승2무) 가도를 이어갔다. 10승 6무 5패(승점 36)를 기록한 화성은 한 경기 덜 치른 대구FC(승점 35)를 6위로 밀어내고 5위가 됐다. 부산은 11승4무6패(승점 37)로 4위를 지켰다. 충북청주는 전남 드래곤즈를 2-1로 꺾었고 김해FC는 경남FC와 1-1 무승부로 경기를 마쳤다.

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