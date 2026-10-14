[뉴스분석] 기약없는 강훈식 후임…'친명 현역·베테랑 원외' 여의도 하마평만 무성

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현역 이해식·천준호·한준호·박성준에 정성호·김영진 하마평

원외 김민기·김경수·이철희·최재성·박광온·김영록·이한주 등 거론

인선 시점은 30일 대통령비서실 국감이 변수…이후 교체 가능성

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 사의를 표명한 지 3주가 넘도록 후임 인선이 이뤄지지 않으면서 차기 비서실장 후보군과 교체 시점에 여의도 정가의 관심이 쏠리고 있다.

여권에서는 친명(친이재명)계 현역 의원부터 국정 경험이 풍부한 중량감 있는 원외 인사까지 다양한 후보군이 거론되고 있다. 인선 시점에 대해서는 이달 말 예정된 대통령비서실 국정감사 일정이 가장 큰 변수라는 분석이다.

강훈식 대통령비서실장. [사진 = 뉴스핌DB]

◆사의 표명 3주 넘었지만…강훈식, 대통령 일정 배석하며 업무 수행

14일 정치권에 따르면 강 실장은 지난달 21일 사의를 표명한 이후에도 대통령 일정에 배석하는 등 기존 업무를 이어가고 있다.

앞서 강 실장은 김승원 법무부 장관 후보자와 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 잇따른 낙마 등에 대한 책임을 지는 차원에서 사의를 밝혔지만, 청와대가 후임 인선 시점에 대해 구체적인 입장을 내놓지 않으면서 대통령 일정에 배석하는 등 기존 업무를 계속 수행하고 있다.

청와대 관계자는 지난 7일 후임 인선과 관련해 "인사 문제 언급은 적절치 않다"면서 "강 실장이 누리호 발사를 (대통령과) 같이 봤다는 것으로 답을 갈음하면 어떨까 싶다"고 말했다. 사실상 후임 인사가 임박하지 않았다는 뜻을 밝힌 것이다.

강훈식 대통령 비서실장 후임 인선 시점을 두고는 오는 30일 국회 운영위원회의 대통령비서실 국정감사가 분기점이 될 수 있다는 관측이 나온다. [사진=청와대]

◆친명계 현역부터 원외 인사까지…후임 비서실장 하마평만 무성

정치권 일각에서는 대통령이 최적임자를 찾으려다 보니 고민이 길어지고 있다는 해석이 나온다. 다만 정치권에서는 현역 의원 차출에 따른 보궐선거 부담과 여권 내부의 인선 경쟁 등이 후임 발표 지연에 영향을 미치고 있다는 관측도 제기된다.

당초 후임 비서실장 후보군으로는 이 대통령이 민주당 대표와 대선 후보 시절 가까이에서 보좌했던 현역 의원들이 우선 거론됐다. 이해식·박성준·천준호·한준호 민주당 의원 등이 대표적이다.

이 의원과 천 의원은 각각 이 대통령의 민주당 대표 시절 비서실장을 지냈고, 박 의원은 당 대변인과 수석대변인, 한 의원은 2022년 대선 당시 수행실장을 맡았다.

친명계 중진인 정성호·김영진 의원도 후보군으로 하마평에 올랐다. 다만 이들 대부분이 수도권 지역구 의원이라는 점이 부담으로 작용하고 있다. 현역 의원이 대통령비서실장으로 발탁되면 의원직을 내려놓아야 하고, 이에 따라 내년 4월 보궐선거를 치러야 하기 때문이다.

최근 이 대통령과 민주당의 지지율이 하락세를 보이면서 여당 내부에서는 불필요한 보궐선거를 자초할 필요가 없다는 신중론이 제기됐다.

김영진 민주당 의원은 지난 8일 MBC 라디오에서 "지금은 이재명 정부가 출범한 지 1년 4개월 정도 됐기 때문에 현역 의원을 차출해서 비서실장으로 가고 현역 의원 자리에 보궐선거하는 방식으로 인원을 충원하는 것은 적절한 방식은 아닌 것 같다"고 밝혔다.

김 의원은 자신이 후임 후보로 거론되는 데 대해서도 "내년 4월 보궐선거를 가지고 또 정치쟁점화하고, 그렇게 가는 것이 민주당과 이재명 정부의 길에 큰 도움이 될지 의문이 있다"고 말했다.

이 때문에 원외 인사들도 대안으로 거론되고 있다.

김경수 대통령 정무특보와 김민기 전 국회사무총장, 이철희 전 청와대 정무수석, 최재성 전 의원 등이 후보군에 이름을 올렸다. 박광온 전 민주당 원내대표와 김영록 전 전남지사, 이한주 경제인문사회연구회 이사장도 거론된다.

이 가운데 김경수 특보와 이철희 전 수석 등 친문(친문재인)계 인사를 발탁해 여권 내부 통합을 도모할 수 있다는 관측도 나온다.

하지만 이들 원외 후보군 가운데 일부가 이 대통령과 직접 호흡을 맞춘 경험이 많지 않다는 점이 변수로 여겨진다.

강훈식 대통령 비서실장이 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실등에 대한 국정감사에서 의원 질문에 답변하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆10월 30일 대통령비서실 국감 분기점…이후 교체 가능성

인선 시점을 두고는 오는 30일 예정된 국회 운영위원회 대통령비서실 국정감사가 분기점이 될 수 있다는 관측이 나온다.

국감을 앞두고 비서실장을 교체할 경우 후임자가 충분한 준비 기간 없이 야당의 질의에 대응해야 하는 부담이 있는 만큼, 강 실장이 국감까지 업무를 수행한 뒤 교체될 수 있다는 것이다.

박창환 장안대 특임교수는 "국정감사가 끝나고 새로운 장관 인사가 어느 정도 가닥이 잡힌 뒤 비서실장을 발표하지 않겠냐"며 "그렇게 돼야 비서실장이 책임질 게 없어지기 때문"이라고 말했다.

박 교수는 "후속 (장관) 인선이 잘 안되면 새로운 비서실장이 책임져야 하는데 그 리스크를 최소화하기 위한 것으로 보인다"며 "새로운 적임자를 찾는 데 어려움이 있을 수도 있다"고 했다.

최요한 정치평론가는 "강 실장이 김승원 후보자와 용혜인 후보자 인선 논란을 제외하면 정부 출범 이후 대체로 무난하게 역할을 수행했다는 평가를 받아왔다"며 이 대통령으로서도 교체가 아쉬울 수 있다고 짚었다.

chogiza@newspim.com