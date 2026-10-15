무역협회, 튀르키예서 K-할랄 상품전…중동·유럽 판로 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국무역협회는 14일 튀르키예서 K-할랄 상품전을 개최했다
- 국내 소비재 기업 36개사는 현지 유통업체와 수출 상담을 진행했다
- 무역협회는 프랑스·인도네시아서 할랄식품 판로도 지원한다
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튀르키예 이어 프랑스·인도네시아서 K-할랄 판로 개척
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한국무역협회가 국내 뷰티·식품·생활용품 기업의 유럽과 중동 할랄 시장 진출을 지원한다. 튀르키예의 대형 유통업체들과 국내 기업을 직접 연결해 수출 판로를 넓힌다는 계획이다.
한국무역협회는 14일(현지시간) 튀르키예 이스탄불 샹그릴라 보스포러스 호텔에서 '이스탄불 K-할랄 상품전'을 개최했다고 밝혔다. 이번 행사에는 국내 유망 소비재 기업 36개사가 참가했다. 튀르키예는 유럽과 중동·북아프리카 시장을 동시에 공략할 수 있는 거점으로, 글로벌 할랄 소비재 수입시장 규모는 연간 약 4000억달러에 달한다.
무역협회는 현지 대형 유통업체 75개사를 초청해 이틀간 약 550건의 일대일 수출 상담을 진행할 예정이다. 튀르키예와 북아프리카 등에 1만4000여개 매장을 보유한 비엠(BİM)을 비롯해 슈퍼마켓 체인 미그로스, 유럽계 드럭스토어 로스만 등이 참여한다. 행사에서는 K-뷰티의 중동·북아프리카 시장 진출 전략을 공유하는 세미나도 마련됐다.
무역협회는 튀르키예에 이어 프랑스와 인도네시아에서도 할랄식품 판로 개척을 지원한다. 오는 17~21일 프랑스 파리와 11월 4~6일 인도네시아 자카르타에서 열리는 국제 식품박람회에 국내 기업 37개사가 참여하는 'K-할랄푸드 쇼케이스'를 운영할 계획이다.
장석민 한국무역협회 전무는 "할랄 시장은 젊은 소비층을 기반으로 연평균 6% 이상 성장하며 우리 기업의 핵심 전략시장으로 부상하고 있다"며 "인증 취득부터 바이어 발굴, 해외 마케팅까지 시장 진출 단계별 지원을 강화하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com