[오늘의 정치일정] 10월 15일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 14일 수석보좌관회의 주재와 미한재계회의 위원장 접견을 했다
- 국방부 장관이 14일 법사위 국정감사에, 보훈부 장관이 체육대회에 참석했다
- 여야 지도부가 14일 회의와 국정감사, 외교 인사 접견 일정을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
14:00 대통령 주재 수석보좌관회의(청와대 본관)
16:00 미한재계회의 위원장 접견(청와대 본관)
<외교부>
-장관
통상 업무
-1차관
태국 싱가포르 출장
-2차관
10:00 차관 회의
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
10:00 차관회의
<국방부>
-장관
15:00 법사위 국정감사
-차관
10:00 차관회의
<국가보훈부>
-장관
15:00 전국상이군경체육대회 개회식
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
10:30 미즈시마 고이치 주한일본대사 접견 / 국회 본관 당대표회의실
-한병도 원내대표
09:00 국정감사 대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
08:30 최고위원회의 (국회 본관 228호)
-정점식 원내대표
08:30 최고위원회의 (국회 본관 228호)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본청 170호)
-천하람 원내대표
10:00 국방위원회 현장감사/ 공군 제1전투비행단, 상무대
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:00, 최고위원회(본청 224호)
19:30, 조국혁신당 청년위원회 발대식(국회의원회관 1세미나실)
-김준형 원내대표
외교통일위원회 국정감사(재외공관)