[프로축구] 수원, 김해 꺾고 K리그2 선두 질주…'4연패' 부산, 3위 추락

AI 핵심 요약beta
- 수원이 7일 김해FC를 1-0으로 꺾고 1위를 지켰다.
- 부산은 용인FC에 0-2로 져 4연패에 빠지며 3위로 내려앉았다.
- 서울 이랜드는 화성과 비겨 2위, 김포는 충북청주를 3-0으로 눌렀다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 K리그2 수원 삼성이 김해FC를 꺾고 단독 선두를 지켰다. 부산 아이파크는 4연패에 빠지며 3위로 내려앉았다.
이정효 감독이 이끄는 수원은 7일 수원월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 21라운드 홈 경기에서 김해를 1-0으로 제압했다.
수원은 이날 승리로 12승 4무 4패(승점 40)를 기록했다. 2위 서울 이랜드(11승 4무 5패·승점 37)와 격차를 3으로 벌리며 선두 자리를 유지했다. 반면 김해는 2승 5무 12패(승점 11)로 최하위에 머물렀다.
승부는 후반에 갈렸다. 수원은 후반 12분 코너킥 상황에서 정호연이 올린 공을 고종현이 헤더로 마무리해 선제골을 넣었다. 고종현의 K리그 데뷔골이자 이날 경기의 결승골이었다.
수원은 이후 한 골 차 리드를 끝까지 지켜내며 홈에서 승점 3점을 챙겼다. 최근 4경기 연속 무패(2승 2무) 흐름도 이어갔다.
지난 1일 충북청주와 경기에서 판정 논란 끝에 2-2로 비겼던 수원은 2경기 만에 승리를 거두며 분위기 반전에 성공했다.
당시 수원은 후반 11분 페널티지역 안에서 충북청주 김선민이 헤이스의 얼굴을 팔로 가격했지만 반칙이 선언되지 않았다. 이후 심판평가협의체는 페널티킥과 경고가 선언됐어야 할 장면이었다며 오심을 인정하고 사과했다.
부산은 용인FC 원정에서 0-2로 졌다. 시즌 초반 선두권을 달리던 부산은 최근 4연패에 빠지며 11승 3무 6패, 승점 36으로 3위까지 내려갔다.
용인은 후반 22분 김보섭의 선제골로 앞서갔고, 후반 막판 강신명의 추가골로 승부를 결정지었다. 용인은 시즌 4승째를 거두며 10위(4승 10무 6패)로 올라섰다.
서울 이랜드는 화성FC 원정에서 0-0으로 비겼다. 승점 1점을 추가한 서울 이랜드는 11승 4무 5패, 승점 37로 부산을 제치고 2위에 올랐다.
김포FC는 충북청주를 3-0으로 완파했다. 전반 8분 루이스, 전반 추가시간 디자우마, 후반 9분 파울리뇨가 차례로 득점하며 외국인 선수들이 승리를 이끌었다. 김포는 7승 9무 4패, 승점 30으로 7위를 유지하며 플레이오프권 추격을 이어갔다. 충북청주는 승점 19(2승 13무 5패)로 14위에 자리했다.
대구FC는 경남FC 원정에서 후반 추가시간 터진 데커스의 헤더 결승골을 앞세워 1-0으로 이겼다. 충남아산과 안산 그리너스는 1-1로 승부를 가리지 못했다. 충남아산은 8위(7승 7무 6패·승점 28)에 랭크됐다. 안산은 15위(5승 4무 11패·승점 19)에 그쳤다.
이날 열린 K리그2 6경기는 폭염을 고려해 기존 오후 7시 30분에서 30분 늦춰진 오후 8시에 일제히 킥오프했다.
football1229@newspim.com