[AI MY 뉴스] 15일 중국증시 '美 금리 인상 우려에 中 기술주 부담 가능성 주시'

AI 핵심 요약beta
- 15일 중국증시는 미국 물가와 금리 인상 우려로 기술주 경계감이 이어질 전망이다.
- 중국 인민은행은 15일 역RP를 통해 7000억 위안 유동성을 공급한다.
- 에너지·자원주와 게임·AI 동영상주는 강세, 반도체주는 저가 매수가 관건이다.
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질문 : 2026년 10월 15일 중국증시 인사이트 알려줘.
[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 미국의 물가 상승 압력에 뉴욕증시가 급락하면서 중국 기술주에도 경계감이 이어질 전망이다. 다만 중국에서는 원유·석탄 등 자원주와 게임·AI 동영상 관련주가 상대적으로 강세를 보인 만큼, 15일 증시는 외부 금리 변수와 업종별 차별화 흐름을 함께 살펴볼 필요가 있다.
9월 미국 소비자물가 상승세가 예상보다 강하게 나타나면서 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인상 가능성이 부각됐다. 간밤 뉴욕증시에서는 차입 비용 상승 우려에 오라클이 8.8% 하락하는 등 AI 인프라 관련주가 약세를 보였고, 필라델피아 반도체지수도 4.3% 떨어져 6거래일 연속 하락했다. 이는 중국의 AI 서버·반도체·광통신 등 성장주 투자심리에도 부담으로 작용할 수 있다.
중국 인민은행은 15일부터 6개월물 매입형 역환매조건부채권(역RP) 거래를 통해 7000억 위안의 유동성을 공급할 예정이다. 이는 은행 시스템의 유동성을 충분히 유지하기 위한 조치다. 다만 유동성 공급만으로 기술주 조정이 해소될지는 미지수다.
당분간 미국 물가와 금리 전망, AI 관련주의 글로벌 조정 흐름이 중국 기술주에 미치는 영향에 주목할 필요가 있다.
업종별로는 전 거래일 강세를 보인 에너지·자원주와 게임·AI 동영상 등 콘텐츠 관련주의 상승세가 이어지는지, 급락한 광통신·반도체주에 저가 매수세가 유입되는지가 주요 관전 포인트다.
pxx17@newspim.com