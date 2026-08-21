추미애 지사 "안전에 행동력 있게"...경기도, 중대재해 예방 책임자 교육

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기지사가 21일 안전보건교육을 이수했다
- 추 지사는 현장 점검과 불시 점검 강화를 주문했다
- 경기도는 현장 중심 안전관리 문화를 확산하기로 했다
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추 지사 "안전은 기본...현장 직접 살피고 불시 점검 강화해 달라" 주문
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 도내 안전보건관리책임자들에게 사업장을 직접 살피고 불시에 점검하는 등 현장 중심의 중대산업재해 예방 활동을 강력히 추진해 달라고 주문했다.
경기도는 21일 도청에서 실·국장과 공공기관장 등 안전보건관리책임자 70여 명이 참석한 가운데 법정 직무교육을 진행했다고 밝혔다.
이번 교육은 산업안전보건법 제32조에 따른 법정 교육으로 지자체 및 공공기관 관리책임자의 역할과 현장 안전관리 역량을 높이기 위해 마련됐다. 고용노동부 지정 교육기관인 대한산업안전협회가 위탁을 맡아 ▲중대재해처벌법 및 산업안전보건법 주요 내용 ▲주요 재해 사례와 예방 대책 ▲위험성 평가 및 안전보건관리체계 구축 등을 다뤘다.
이날 직접 교육을 이수한 추미애 지사는 "안전에 대해서는 행동력 있게 실천 의지를 가지고 임해 주셨으면 좋겠다"며 "같은 예산을 쓰더라도 안전만큼은 가장 기본"이라고 강조했다.
추 지사는 과거 법무부 장관 재임 시절을 언급하며 "국회에서 중대재해처벌법 제정 논의가 있을 때 안전은 안전을 확보하는 것이 목적이지 처벌 그 자체가 목적이 아니라고 말씀드렸다"며 "매뉴얼을 촘촘히 마련하고 이를 준수하는지 행정적으로 점검·보완한 뒤 마지막 수단으로 엄중한 처벌이 뒤따라야 한다. 지도·감독하는 행정체계를 마련하는 것이 선행 과제"라고 설명했다.
이어 "안전사고는 평소에 우리가 비용을 투입하지 않고 소홀히 한 결과로 일어나는 것이지 결코 우연히 일어나는 것이 아니다"며 "간부 여러분께서는 현장을 더 살피고 불시에 점검해 현장에 맞는 대응을 체계적으로 해달라"고 당부했다.
경기도는 현재 도지사뿐만 아니라 실·국장 및 직속기관장 등을 각 사업장의 안전보건관리책임자로 지정해 관할 사업장의 안전업무를 총괄하도록 하고 있다.
도는 이번 교육을 계기로 현장 종사자의 의견을 적극 수렴하고 위험 요인을 함께 개선하는 현장 중심의 안전관리 문화를 민간 영역까지 확산시켜 나갈 방침이다.
1141world@newspim.com