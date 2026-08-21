장수 산골마을영화제, 201개국서 2159편 출품

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- 장수군은 21일 장수산골마을영화제 공모에 201개국 2159편이 출품됐다고 밝혔다.
- 지난해보다 공모 기간은 10일 짧았지만 참여 국가는 18개국 늘었다.
- 영화제는 10월 8일부터 11일까지 평등과 공존을 주제로 열린다.
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10월 8~11일 장수한누리전당·계북면 개최, 평등·공존 주제 영화문화 교류
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군은 (사)장수산골마을영화제 집행위원회가 오는 10월 열리는 '제5회 장수산골마을영화제' 작품 공모를 마감한 결과 합작 국가를 포함해 전 세계 201개국에서 총 2159편이 출품됐다고 21일 밝혔다.
올해는 지난해보다 공모 기간이 약 10일 짧았지만 참여 국가는 18개국 늘어 영화제에 대한 국내외 영화인들의 지속적인 관심을 확인했다.
국가별 출품작은 이란이 236편으로 가장 많았으며 인도 230편, 대한민국 148편 등이 뒤를 이었다.
영화제 집행위원회는 현재 영화제 핵심 주제인 '평등과 공존'에 부합하면서 마을공동체의 문화와 전통, 인권, 환경적 가치를 진정성 있게 담아낸 작품을 선정하기 위한 심사를 진행하고 있다.
'제5회 장수산골마을영화제'는 오는 10월 8일부터 11일까지 4일간 장수한누리전당과 계북면 일원에서 열린다. 세계 각국의 마을 이야기를 담은 다양한 작품을 상영하고 '마을에서 세계가 보인다: 평등과 공존의 영화적 연대'를 주제로 프로그램을 운영한다.
주요 프로그램으로는 국내외 마을영화 상영을 비롯해 청소년 영상제작 캠프, 다문화 공동체 포럼, 아시아 소규모 영화창작 플랫폼 구축 등이 마련된다.
장수군은 이번 영화제를 세계 각국의 다양한 삶과 공동체적 가치를 공유하는 문화교류의 장으로 만들고 지역주민과 영화인이 함께 어우러지는 대표 영화축제로 육성할 방침이다.
최훈식 장수군수는 "장수의 지역적 특색을 살린 마을영화제가 장수군을 대표하는 문화브랜드로 자리매김하고 영화팬과 지역주민 모두가 함께 즐기며 소통하는 축제가 될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com