전주 신흥중·고 학교복합시설 건립, 교육부 공모 선정

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청은 21일 전주 신흥중·고 학교복합시설 사업이 선정됐다고 밝혔다.
- 호남기독학원은 부지를 무상 제공하고 전북교육청과 전주시가 협력했다.
- 시설은 90억9000만원을 투입해 도서관·스터디카페 등을 조성한다.
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교육부 지원비 28억500만원 확보, 개방형 도서관·스터디카페·AI·코딩실 마련
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청은 교육부가 주관한 학교복합시설 공모사업에 '전주 신흥중·고등학교 학교복합시설 건립 사업'이 최종 선정됐다고 21일 밝혔다.
이번 사업은 사립학교인 호남기독학원이 부지를 무상 제공하고 전북교육청과 전주시가 협력해 추진한 사업으로 민·관·학이 함께 지역사회 발전을 이끄는 사례로 평가받았다.
전주 신흥중·고 학교복합시설은 총사업비 90억9000만원을 투입해 연면적 1850㎡, 지상 2층 규모로 건립된다. 이 가운데 교육부 사업지원비는 28억500만원이다.
주요 시설로는 학생과 지역주민의 평생학습을 지원하는 개방형 도서관과 스터디카페가 조성된다. 인공지능(AI)과 코딩 등 디지털 미래 역량을 키울 수 있는 스마트 프로그램실도 마련될 예정이다.
전북교육청은 이번 사업을 천호성 교육감의 핵심 공약인 지역소멸 위기 대응을 위한 '통합형 지역문화 복합시설 조성'의 출발점으로 삼을 계획이다.
특히 전주 신흥중·고 학교복합시설을 원도심 교육격차 해소의 거점으로 활용해 학생들에게는 쾌적한 자기주도학습 공간을 제공하고 지역주민에게는 문화·체육 인프라를 제공한다는 구상이다.
천호성 전북교육감은 "앞으로도 학령인구 감소와 지역소멸이라는 국가적 위기에 적극 대응하기 위해 학교가 지역사회의 구심점 역할을 하는 통합형 지역문화 복합시설 조성을 도내 전역으로 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com