김명원 기장군의원 "우성빈 군수, 죽도사업 정치 공세 중단해야…법적 대응"

AI 핵심 요약beta
- 김명원 기장군의원이 21일 죽도사업 유착 의혹을 부인했다.
- 그는 민간공사 이력과 사업 관여는 별개라며 반박했다.
- 편집 영상과 게시물 보존 후 법적 대응을 예고했다.
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대원종합토건, 정상 계약 이행
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 기장군의회에서 제기된 죽도사업 논란이 김명원 기장군의원의 기자회견으로 다시 불붙었다. 김 의원은 민간공사 이력과 사업 관여는 별개라며 유착 의혹을 정면 반박하며 법적 대응을 예고했다.
김 의원은 21일 오전 10시 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 죽도사업 관련해 "죽도사업이 왜 멈췄는지, 어떤 문서와 법적 근거가 있는지 묻는 군정질문이었다"며 "특정 종교나 개인을 겨냥한 질문이 아니었다"고 말했다.
그러면서 "질의 과정에서 자신이 운영하는 대원종합토건의 민간공사 이력이 거론되며, 죽도사업과 연결된 것처럼 받아들여질 수 있는 발언이 이어졌다"면서 "민간공사와 죽도사업 사이에는 연결고리가 없다"고 일축했다.
이어 "대원종합토건이 신앙촌 안에서 수행한 공사는 정상 계약에 따른 민간공사였다"며 "죽도 매입, 매매협상, 감정평가, 발주, 하도급, 계약, 중개, 지분이나 수익에 관여한 사실이 없다"고 날 센 각을 세웠다.
죽도사업의 추진 경과와 관련, "기장군이 죽도를 약 85억 원에 취득했고 소유권 이전등기까지 마쳐 현재는 공공자산"이라며 "총사업비는 약 230억 원 규모이며, 국비와 시비를 확보했고 중앙투자심사도 조건부 통과됐다"고 설명했다.
그는 "문제가 있다면 문서로 특정하고 신속히 결론 내야 한다"며 "위법이나 특혜, 문서 하자 또는 범죄 가능성을 뒷받침하는 자료가 있다면 외부 감사기관이나 수사기관에 의뢰해야 한다"고 주장했다.
그는 또 "자신과 회사가 죽도사업에 관여했다는 사실이 있다면 공개하라"고 요구하며 "반대로 사실이 없다면 정상적인 민간공사를 근거로 유착관계를 암시하는 행위를 중단해야 한다"고 목소리를 높였다.
김 의원은 "군정질문 원본과 편집 영상, 사회관계망서비스 게시물, 제목과 자막, 댓글 등을 보존하고 있다"며 "사실과 다른 편집·재유포에 법적 책임을 묻겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com