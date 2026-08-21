'임실 풋고추' 일본 수출 첫발…글로벌 시장 진출 본격화

AI 핵심 요약beta
- 임실군이 21일 풋고추 일본 수출 기념식을 열었다.
- 작목반은 주 1.5~2톤을 일본에 수출하기로 했다.
- 연 350톤 생산과 14억원 매출이 예상됐다.
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올해 350톤 생산·14억원 매출 전망...전국 상위 1% 가격경쟁력 입증
[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 임실군은 대표 농산물인 풋고추가 국내 시장을 넘어 일본 수출길에 오르며 지역 농산물의 해외시장 진출에 본격적인 시동을 걸었다고 21일 밝혔다.
임실군은 이날 임실풋고추작목반과 덕례영농조합법인, 에쓰에쓰무역 관계자 등이 참석한 가운데 '임실 풋고추 일본 수출 기념식'을 개최하고 지역 농산물의 우수성을 해외시장에 알리는 첫걸음을 내디뎠다.
임실풋고추작목반은 전문 무역업체를 통해 매주 1.5~2톤 규모의 청양고추를 일본으로 수출하며 수출 성수기인 8월부터 9월 말까지 안정적인 물량을 공급할 계획이다.
지난 2021년 결성된 임실풋고추작목반에는 현재 12개 농가가 참여해 7.8ha 규모 시설하우스에서 청양고추를 생산하고 있다.
철저한 온실 환경관리와 재배기술을 바탕으로 기상 여건의 영향을 줄이고 연중 안정적인 생산체계를 구축한 것이 강점이다.
특히 매일 수확하는 체계적인 관리로 신선도를 유지하면서 주요 농산물 도매시장 경매에서 전국 상위 1% 수준의 가격 경쟁력을 확보하고 있다.
타 지역 특품의 평균 낙찰가격이 4만원대인 데 비해 임실 풋고추작목반 물량은 5만원대의 높은 낙찰가격을 기록하고 있다.
임실풋고추작목반은 올해 청양고추 350톤을 생산해 약 14억원의 매출을 올릴 것으로 전망하고 있다. 청양고추 생산 시기인 3월부터 10월까지와 쌈배추 생산 시기인 12월부터 이듬해 3월까지 작기를 연계해 농가 소득을 높이는 효율적인 작부체계도 구축했다.
1000평 규모를 기준으로 농가당 연간 5000만원에서 1억원의 소득 창출이 가능해지면서 시설농업을 통한 고소득 농업의 성공 사례로도 주목받고 있다.
한득수 임실군수는 "앞으로도 고품질 농산물 생산기반을 강화하고 안정적인 판로와 수출시장을 확대해 농업인의 실질적인 소득 증대로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
gojongwin@newspim.com