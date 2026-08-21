울산시, 첫 6조 원대 추경 편성…시민 생활 밀착형 사업 집중

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교통·안전 분야 예산 증액

시민 생활 개선 집중 투자

[울산=뉴스핌] 남경문 기자 = 울산시가 민선 9기 출범 이후 첫 추가경정예산을 시민 일상 불편 해소와 생활밀착형 사업에 집중해 편성하며, 올해 살림 규모를 처음으로 6조원대로 끌어올렸다.

울산시는 2026년도 제3회 추가경정예산안 1264억 원을 편성해 시의회에 제출한다고 21일 밝혔다. 이번 추경으로 올해 예산은 기존 5조 9884억 원에서 6조 1148억 원으로 늘어 울산시 예산이 처음으로 6조 원을 넘게 됐다.

울산시가 민선9기 첫 추가경정예산으로 시민 불편의 신속한 해결과 생활밀착형 사업에 중점을 둔 2026년도 제3회 추경예산안을 편성해 8월 21일 시의회에 제출한다. 사진은 울산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.08.13

이번 추경은 민선 9기 새 시정 방향을 처음으로 예산에 반영한 것으로, 새로운 사업을 대거 추가하기보다 시민이 겪는 불편을 신속히 해소하고 시급한 현안과 공약사업을 차질 없이 추진하는 데 초점을 맞췄다.

재원은 초과세수와 순세계잉여금 등을 활용해 마련했으며, 시는 생활 현장에서 체감도가 높은 교통, 안전, 생활환경, 인공지능 전환(AX) 관련 사업에 우선적으로 예산을 배분했다.

시가 중점 편성한 사업은 편리한 이동, 인공지능 전환·산업·경제, 생활·복지, 안전·도시, 환경·녹지 등 5개 분야다. 울산시는 시내버스 노선 정상화와 도로·교통시설 개선, (구)삼호교 복구와 두서면 불법성토 대응, 산업 인공지능 전환 확대, 시민 생활환경 개선 등에 재원을 집중했다.

교통·도로 분야에서는 시내버스 노선 복원과 조정을 위해 수소·전기 저상버스 37대 구입비 24억 6천만 원을 반영했다. 태화강역 시내버스 정류소 시설 정비와 환경 개선에 5억 4천만 원을 편성해 이용 편의를 높일 계획이다.

시내버스 노선 확충 용역(3억 5000만 원)과 공영제 타당성 연구 용역(5억 원)을 추진해 시민 수요를 반영한 노선 재구성과 대중교통 공공성 강화 방안을 모색한다.

도로 환경 개선을 위해 광역시도 정비 및 차선 재도색 등 도로환경 개선 사업에 34억 원을 반영하고 태화강국가정원길 가로등 정비에 7억 5000만 원을 투입한다. 울산공항 고도제한 대응을 위한 항공학적 검토 용역에도 1억 원을 배정했다.

인공지능 전환·산업·경제 분야에서는 조선·자동차 등 주력산업 고도화와 산업 전반의 인공지능 전환 확산에 초점을 맞췄다. 인공지능 선박 특화 기반 및 첨단부품 실증 지원에 29억 2000만 원, 조선산업 핵심인재 디지털 양성 기반 구축에 15억 원을 편성해 관련 플랫폼을 구축한다.

미래이동수단 첨단코팅소재 산업 고도화(15억 원), 함정장비 MRO 방위산업 육성(11억 원), 수소엔진 육상실증 기반 구축(9억 6000만 원) 등도 포함했다.

지난 7월 출범한 산업 인공지능 전환 협의체를 중심으로 전략과제 발굴·기획 사업에 2억 원을 지원하고, 인공지능 전환에 따른 노동전환 종합계획 수립 용역에 4천만 원을 반영해 산업 구조 변화에 대응한다.

생활·복지 분야에서는 안정적인 식수 공급, 필수의료 확충, 돌봄 안전망 강화를 통해 정주여건을 뒷받침하는 데 방점을 찍었다. 폭염·가뭄 장기화에 대응해 낙동강 원수 공급 확대에 따른 원수구입비와 노후 상수도관 정비·교체에 102억 원을 편성해 물 공급 체계를 정비한다.

울산대학교병원에는 권역책임의료기관 시설·장비비 120억 원과 지역암센터 장비비 15억 원을 지원하고, 지역 종합병원의 지역필수의사제 운영을 돕는 예산 2억 9000만 원을 반영해 공공의료 기반을 확대한다.

시민 생활 밀착 사업으로는 120울산민원센터 기능 강화 예산 1억 2000만 원을 편성했다. 청년·취약계층 주거비 지원에 57억 4000만 원, 학교급식비 지원 확대 및 초등 방학돌봄 공백 해소에 8억 원을 반영해 주거와 돌봄 부담을 덜도록 했다.

안전·도시 분야에서는 재난 대비와 노후 도시기반 정비에 중점을 뒀다. 통행이 중단된 (구)삼호교 침하 구간 복구 설계비 4억 5000만 원을 편성해 교량의 잠재적 위험요인을 제거할 계획이다.

노후 소방차 교체 등 소방 장비 보강에 45억 4000만 원, 폭염 재난안전산업 진흥시설 조성에 15억 원, 폭염대책비에 13억 원을 반영해 극한기후에 대응한다. 공중화장실 비상벨과 불법촬영탐지시스템 설치 등 안전관리시설 강화에는 3억 7000만 원을 배정했다.

도시재생 사업으로 다운업 액티브가든 조성에 21억 원, 무거지구·방어동 노후주거지 정비에 20억 3000만 원을 반영해 노후 지역 생활환경 개선을 추진한다.

환경·녹지 분야에서는 불법성토 선제 대응과 2028 국제정원박람회 준비에 예산을 투입한다. 울산시와 울주군이 공동 대응하는 두서면 농지 불법성토 행정대집행 지원에 55억 원을 반영해 원인 규명과 별개로 오염 성토물을 우선적으로 제거하고 주민 안전 확보에 나선다.

국제정원박람회장 기반시설 조성에 106억 5000만 원, 운영·홍보·문화행사·전시 대행용역에 21억 원을 편성해 박람회 개최 준비를 본격화한다.

전기차와 전기 이륜차 보급 지원에는 45억 원을 책정하고, 가로변 수목 생육환경 개선에 3억 원, 산불진화임도 개설 및 급경사지 정비사업에 8천만 원을 반영해 도시 환경과 산불 대응 여건을 정비한다.

김상욱 시장은 이번 추경에 대해 "화려한 전시성 사업보다 시민이 일상에서 바로 체감할 수 있는 분야에 재원을 집중했다"며 "끊긴 버스 노선을 되살리고 주력산업의 인공지능 전환을 앞당기는 한편, 의료와 돌봄 등 시민의 기본적인 삶을 지키는 데 예산을 우선 배분했다"고 말했다.

또 "시민의 삶과 직결된 예산인 만큼 시의회의 공감과 협조를 요청한다"며 "심의 과정에 성실히 임해 시민에게 필요한 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

제3회 추경예산안은 21일 시의회에 제출됐으며, 오는 31일 개회하는 제267회 제1차 정례회(8월 31일~9월 16일)에서 심의·의결될 예정이다.

news2349@newspim.com