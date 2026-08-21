금산군, 충남 '나눔실천' 최우수 지자체 선정

AI 핵심 요약beta
- 금산군이 21일 나눔실천 유공자 포상식서 최우수 지자체에 선정됐다.
- 연중 기부와 민간자원 연계로 주민 나눔체계를 꾸준히 확대한 성과다.
- 10개 읍·면 희망나눔곳간 등으로 돌봄망을 강화했다.
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[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군이 주민과 기업, 민간단체가 함께 만드는 지역 나눔체계를 꾸준히 확대한 성과를 인정받았다.
금산군은 지난 20일 충남도청에서 열린 '2026년 나눔실천 유공자 포상식'에서 최우수 지자체로 선정됐다고 21일 밝혔다.
군은 연말연시 집중모금에 그치지 않고 연중 기부 참여를 독려하는 한편 지역 내 민간 자원을 발굴해 도움이 필요한 주민에게 연결하는 나눔사업을 지속해 왔다.
특히 10개 읍·면에 '희망나눔곳간'을 운영해 주민들이 생활권 가까이에서 기부에 참여하고 필요한 이웃이 지원을 받을 수 있도록 했다. 읍·면 지역사회보장협의체 등과 연계해 복지사각지대 발굴과 안부 확인, 후원물품 지원 등 지역 돌봄망도 강화했다.
명절 이웃사랑 나눔과 취약계층 민간 후원 연계 등 다양한 사업을 통해 기부금과 물품이 실제 도움이 필요한 곳에 전달될 수 있도록 한 점도 높은 평가를 받았다.
이날 포상식에서는 지역 나눔문화 확산에 기여한 한국타이어 금산지사 박재범 팀장이 충남도지사상을, 조승혜 바르비종 베이커리 대표가 충남사회복지공동모금회장상을 각각 수상했다.
금산군 관계자는 "군민과 기업, 기관·단체가 함께 나눔을 실천해 준 결과"라며 "앞으로도 지역사회 곳곳의 어려운 이웃을 살피는 지속 가능한 나눔문화를 만들어가겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com