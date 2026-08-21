전주시, 재생에너지 확대·에너지시민소득 실현 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 20일 재생에너지 확대 토론회를 열었다
- 공영주차장 등 유휴공간 활용 방안이 논의됐다
- 시민 참여·이익공유형 에너지시민소득이 제안됐다
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전주시의회·한전·에너지센터 참여, 생산·소유·이익공유 중심 정책 제안
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 도심 유휴공간을 활용한 재생에너지 확대와 시민 참여를 통한 에너지 이익공유 방안을 논의하며 에너지전환 정책의 방향을 모색했다고 21일 밝혔다.
전주시와 전주시의회 복지환경위원회, 한국전력 남전주지사, 전주시에너지센터, 전주에너지전환시민포럼은 전날 전주시의회에서 '전주시 재생에너지 확대와 에너지시민소득 실현방안 토론회'를 공동 개최했다.
이번 토론회에서는 공영주차장 등 도심 유휴공간을 활용한 재생에너지 확대와 시민이 에너지 생산에 참여하고 수익을 지역사회와 공유하는 방안 등이 집중적으로 다뤄졌다.
이승한 전주시탄소중립지원센터장은 공영주차장 의무화 대상지를 분석하고 입지와 사업성 등을 고려한 시민참여형 태양광 설치 및 사업모델을 제시했다.
최우순 전주시에너지센터장은 재생에너지 정책을 단순한 설비 확대에서 시민의 생산·소유·이익공유 중심으로 전환하고 지역의 공간과 자원에서 발생한 가치를 시민과 지역사회에 환원하는 '에너지시민소득' 모델을 제안했다.
지정토론에서는 한동숭 전주대학교 교수가 좌장을 맡고 하용녀 시민발전이종협동조합연합회 이사, 문지현 전북환경운동연합 사무처장, 강소영 전주지속가능발전협의회 사무국장, 신인철 전주시의회 복지환경위원회 부위원장, 윤택수 한국전력 남전주지회 위원장이 참여해 재생에너지 확대와 시민 참여, 지역 이익공유 방안 등에 대해 의견을 나눴다.
패널들은 전주시가 공영주차장 태양광 의무화에 대응하는 데 그치지 않고 공공건물과 주차장, 산업단지 등 도시의 다양한 유휴공간을 에너지 자산으로 발굴해야 한다고 제안했다. 시민 참여와 이익공유를 핵심 원칙으로 하는 구체적인 재생에너지 정책 마련도 주문했다.
김정명 전주시의회 복지환경위원장은 "에너지전환은 재생에너지 확대를 넘어 시민이 참여하고 그 이익을 함께 나누는 방향으로 나아가야 한다"며 "시민에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있도록 의회에서도 정책적·제도적 뒷받침에 힘쓰겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com