[로펌이슈] 화우, 자산승계 실무서 '가족이 남이 되지 않도록' 발간

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 화우가 21일 자산승계 실무서 냈다
- 상속·증여·신탁 등 대상속 시대 대비했다
- 실제 사례로 노후·기업승계·기부까지 다뤘다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 화우가 고령층의 자산이 다음 세대로 대거 이전되는 이른바 '대상속의 시대'를 맞아 상속·증여부터 노후 대비까지 자산 승계 전반을 다룬 실무서를 내놨다.
화우는 자산 승계 지침서 '가족이 남이 되지 않도록'을 발간했다고 21일 밝혔다.
이번 신간은 상속·증여·신탁 등 자산 승계 전반을 일반 독자도 쉽게 이해할 수 있도록 실제 사례를 중심으로 풀어낸 입문서다.
상속·신탁 전문가인 양소라 화우 변호사와 배정식·박현정 화우 자산관리센터 수석전문위원이 공동 집필했다. 양 변호사는 상장기업 오너 일가와 고액 자산가를 대상으로 유언집행, 유류분 반환, 상속재산 분할, 성년후견 등 관련 송무·자문을 수행해왔다.
배정식·박현정 수석전문위원은 금융권에서 상속·신탁 관련 고객 상담을 담당해온 실무 전문가다. 특히 배 수석전문위원은 하나은행 재직 당시 금융권 최초 유언대용신탁 출시에 참여했다.
책은 법정상속과 유언장 등 기본적인 상속 수단부터 ▲신탁을 활용한 자산관리 ▲글로벌 상속 ▲기업승계 ▲보험금청구권신탁 ▲치매 대비 재산관리 ▲1인 가구 노후설계 ▲계획기부 등을 폭넓게 다룬다.
특정 제도를 일률적으로 제시하기보다 가족의 재산 규모와 관계, 상황 등에 따라 적합한 방안을 선택할 수 있도록 실제 사례를 중심으로 설명한 것이 특징이다. 유언장과 신탁이 각각 필요한 경우를 구분하고 생전 준비 사항부터 상속 발생 이후 처리 절차까지 단계별로 담았다.
양소라 변호사는 "이번 신간은 상속과 신탁, 유산 정리가 막막한 입문자를 위한 실용적인 안내서"라며 "독자들이 다양한 사례를 통해 유산 정리의 중요성을 깨닫고 현명한 결정을 내릴 수 있길 바란다"고 말했다.
배정식·박현정 수석전문위원은 "상속 분쟁 없는 원만한 자산 승계를 고민하는 부모와 자녀, 1인 가구는 물론 관련 업계 실무자까지 자신과 가족의 자산을 지키고자 하는 모든 분께 일독을 권한다"고 밝혔다.
이명수 화우 대표변호사는 "상속은 이제 소수 자산가만의 문제가 아니라 우리 사회 모든 가족이 마주하는 현실이 됐다"며 "이번 실무서 발간을 통해 고객들이 세대를 넘어 자산과 관계를 함께 지켜낼 수 있도록 실질적인 도움을 드리고자 한다"고 말했다.
abc123@newspim.com