김정관 "대미투자 1호 9월 중 발표…에너지 분야로 논의 중"

AI 핵심 요약beta
- 김정관 산업부 장관이 20일 대미투자 1호를 9월 중 발표한다고 했다
- 첫 투자 분야는 에너지로, 한미가 장관급 논의를 이어가고 있다
- 미 관세 15% 상한선도 재확인했으나 최종 합의까지 조율 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한미 장관급 협의서 쟁점 상당 부분 해소
다음주 장관 화상회의 통해 합의점 찾기
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 대미투자 1호 프로젝트가 오는 9월 중 발표될 것으로 전망했다. 투자 분야는 에너지 분야를 중심으로 한미 간 논의가 진행 중이라고 밝혔다.
김 장관은 지난 20일 미국 방문을 마치고 인천국제공항을 통해 귀국한 뒤 기자들과 만나 "현실적으로 논의 과정과 절차들을 고려하면 9월 중으로 하는 것에 대해 양국 간 서로 이해가 있었다"고 말했다.
당초 정부는 대미투자 1호 프로젝트를 8월 말~9월 초 발표하는 것을 목표로 미국 측과 협의를 진행해왔다. 다만 남은 협상 절차 등을 고려해 발표 시점을 9월 중으로 조정한 것으로 보인다.
김 장관은 첫 투자 분야에 대해 "현재 에너지 분야를 중심으로 논의하고 있다"며 "지금 와서 다른 분야로 바꿔 일정을 만들어내기는 어려운 상황인 만큼 에너지 분야를 중심으로 적극적으로 논의하고 있다"고 설명했다.
이번 미국 방문에서는 그동안 실무선에서 풀지 못했던 주요 쟁점을 장관급에서 집중적으로 논의했다.
김 장관은 "그동안 8월 말~9월 초를 목표로 협상해오는 과정에서 실무자 간 해결되지 않은 쟁점들이 여러 개 있었다"며 "서로 논의하는 과정에서 장관급에서 일종의 담판을 짓자는 공감대가 있었다"고 말했다.
이어 "이틀에 걸쳐 러트닉 상무장관과 회의를 했고 상당히 의미 있는 진전이 있었다"며 "굉장히 많은 부분을 해결했다고 생각한다"고 밝혔다.
남은 쟁점은 다음 주 화상회의를 통해 추가로 조율할 예정이다. 김 장관은 "시간상 귀국했지만 다음 주 중 화상회의를 통해 마지막까지 합의점을 찾기로 했다"고 설명했다.
미국의 관세 문제와 관련해서는 지난해 한미 간 합의한 15% 상한선에 대한 양측의 인식도 재확인했다고 밝혔다.
김 장관은 "그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표와 15% 상한선에 대해 서로 이해가 있었다"며 "현재 상황에서는 지난해 이야기했던 15% 상한선에 대해 상호 간 이해가 있었다"고 말했다.
다만 최종 결과가 나올 때까지 긴장을 늦추지 않겠다는 입장이다. 그는 "예단할 수 없는 상황들이 계속 발생하고 있기 때문에 방심하지 않고 계속 챙겨 나갈 예정"이라고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com