올해 상반기 中 소비재 수출 8.7% 증가…5년 만에 반등

AI 핵심 요약beta
- 정부는 21일 대중 소비재 수출 점검회의를 열고 수출 확대를 논의했다.
- 올해 상반기 대중 소비재 수출은 34.4억달러로 8.7% 증가했다.
- 패션의류와 식품이 늘었고 화장품도 6월부터 플러스로 전환했다.
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정부 "기업 지원 활동 더욱 박차"
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한중 관계가 개선되면서 K-소비재 수출이 반등한 것으로 나타났다.
정부는 이 같은 상승세를 연말까지 이어가겠다는 목표다.
21일 산업통상부에 따르면, 올해 상반기 대중 소비재 수출은 34.4억달러로 전년동기 대비 8.7% 증가했다.
품목별로는 패션의류(+33.4%), 식품(+17.7%) 등을 중심으로 수출이 증가세다. 화장품도 6월부터 전년 동기 대비 플러스(+23.8%)로 전환하는 등 주요 소비재의 실적 개선이 이뤄지고 있다.
중국 소비재 시장은 50조 위안(1경원 이상) 규모의 거대 시장이지만 우리 소비재 수출은 지난 2021년 93억달러로 정점을 달성한 후 감소세가 지속됐다.
이에 정부는 지난 2월 발표한 '범부처 수출 확대 방안' 등을 통해 올해 초 정상외교 이후로 개선된 한중 관계를 계기로 수출 확대를 모색했다.
구체적으로 ▲양국 중앙·지방 정부 교류 강화 ▲중국 내 무역관의 인증·유통망 지원 거점화 ▲내륙도시 진출 및 신(新)소비층(Z세대, 실버세대 등) 마케팅 강화 등을 추진 중이다.
산업부는 이날 김정관 장관 주재로 '대중 소비재 수출 점검회의'를 개최하고 수출 증대 방안을 논의했다. 이날 회의에는 주중 공관 상무관, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 중국 지역 무역관장 등 유관기관도 참여했다.
정부는 올해 대중 소비재 수출 증가세를 확고히 하기 위해 하반기에도 중국 내 지역별 특화 진출을 총력 지원할 계획이다.
아울러 양국 정부 및 기관 간 협력을 통해 수출규제 등 애로사항을 선제적으로 해소하고, 산둥, 장쑤, 광둥 등 주요 중국 지방정부와 네트워크를 공고히 해 우호적인 비즈니스 환경을 조성해 나갈 예정이다.
김정관 산업부 장관은 "위축됐던 대중 소비재 수출이 민관의 일치된 노력으로 최근 의미 있는 우상향 흐름을 보이고 있다"면서 "하반기 기업 지원 활동에 더욱 박차를 가해 달라"고 당부했다.
dream@newspim.com