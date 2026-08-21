경기도사회적경제원 '경기도 더 좋은소비 페스타' 21일부터 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 사회적경제원이 21일 더 좋은소비 페스타를 열었다.
- 도내 104개 사회적경제조직이 스타필드 4곳에 참여했다.
- 행사 수익 일부는 경기 사랑의 열매에 기부된다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기도사회적경제원은 사회적경제조직의 판로를 넓히고 가치소비를 확산하기 위해 이달 21일부터 스타필드 4개 지점에서 '2026 경기도 더 좋은소비 페스타'를 개최한다고 밝혔다.
도에 따르면 도내 104개 사회적경제조직이 참여하는 이번 행사는 식품, 생활용품, 수공예품 등의 판매 부스와 함께 가족 참여형 문화 공연, 룰렛 이벤트, 와펜 키링 만들기, 빙고 게임 등 지점별 부대행사로 꾸며진다.
지점별 세부 일정을 보면 수원점이 21일부터 23일까지 열리며 이어 하남점(8월 28~30일), 안성점(9월 4~6일), 고양점(9월 11~13일) 순으로 진행된다.
스타필드(신세계 프라퍼티)가 후원사로 참여하며 행사 매출액의 일부는 경기 사랑의 열매에 기부되어 지역사회 나눔으로 이어질 예정이다.
남양호 경기도사회적경제원장은 "공공기관과 민간 유통기업의 협력을 통해 사회적경제조직의 제품을 실제 소비 공간과 연결하고 새로운 판로를 지원해 나갈 것"이라며 "소비자들이 일상에서 가치소비를 경험하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.
지난해 열린 같은 행사의 경우 127개 조직이 참여해 약 1억 6000만 원의 매출을 기록한 바 있다.
1141world@newspim.com