토스뱅크, 해외송금 출시 6개월 만에 고객 수수료 10억 절감

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크가 21일 해외송금 수수료 절감액 10억 원을 밝혔다.
- 올해 1~7월 월 송금 건수는 4배 늘었고 20·30대가 72%였다.
- 중개수수료를 없애고 10개 통화 송금을 무료로 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스뱅크가 올해 1월 '보내면 보이는 해외송금'을 선보인 이후 7월까지 이용 고객이 아낀 송금 수수료가 약 10억 원으로 집계됐다고 21일 밝혔다.
은행연합회 소비자포털 공시 기준 기존 방식으로 해외송금 시 전신료 8000원과 송금 수수료 최저 5000원 등 건당 약 1만 3000원의 비용이 발생한다.
토스뱅크는 중개 수수료를 없애고 송금 수수료 무료 프로모션을 진행해 수수료를 면제했으며 이를 통해 6개월간 약 10억원의 수수료 절감 효과가 나타났다고 설명했다.
토스뱅크 해외송금은 송금 수수료 면제와 함께 중개 수수료 부담을 줄인 점이 특징이다. 기존 해외송금은 중개은행을 거치는 과정에서 수수료가 차감돼 수취 금액이 줄어드는 경우가 발생했으나, 중개은행을 거치지 않는 구조를 적용해 추가 수수료 부담을 낮췄다. 이에 따라 최종 송금액의 변동 가능성과 재송금 불편을 줄였다.
이용 규모도 꾸준히 증가하고 있다. 올해 1월부터 7월까지 월 송금 건수는 약 4배 늘었으며 전체 이용 고객 중 20·30세대의 비중이 약 72%를 차지했다.
해당 서비스는 송금 진행 상황을 실시간으로 추적할 수 있도록 구성됐으며, 현재 10개 통화를 지원한다. 건당 3900원의 송금 수수료는 무료 프로모션에 따라 2026년 12월 31일까지 면제된다.
토스뱅크 관계자는 "해외송금 과정의 속도와 투명성을 개선해 왔다"며 "고객이 편하게 이용할 수 있는 해외송금 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com